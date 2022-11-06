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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По одной из общин Сумской области оккупанты выпустили 72 снаряда, есть погибшая и раненая – глава ОВА

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Оккупанты обстреляли Сумскую область 6 ноября
Оккупанты обстреляли Сумскую область 6 ноября
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

В Сумской области по Ворожбянской общине оккупанты выпустили 72 снаряда за день. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий 6 ноября.

"В полдень враг бил из ствольной артиллерии. Прилеты были на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здания. Впоследствии эту же общину обстреляли еще из реактивной системы залпового огня. Очень повреждены три частных дома. От одного дома мало что уцелело. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи. Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады", – написал он.

По словам Живицкого, снаряды также разрывались рядом с многоквартирным домом. Повреждены три квартиры: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери.

"К сожалению, есть смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная жительница ранена", – сообщил глава ОВА.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные фактически ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Так, 4 ноября оккупанты из САУ почти час обстреливали приграничье в Белопольской общине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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