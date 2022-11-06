По одной из общин Сумской области оккупанты выпустили 72 снаряда, есть погибшая и раненая – глава ОВА

"В полдень враг бил из ствольной артиллерии. Прилеты были на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здания. Впоследствии эту же общину обстреляли еще из реактивной системы залпового огня. Очень повреждены три частных дома. От одного дома мало что уцелело. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи. Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады", – написал он.

По словам Живицкого, снаряды также разрывались рядом с многоквартирным домом. Повреждены три квартиры: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери.

"К сожалению, есть смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная жительница ранена", – сообщил глава ОВА.