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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ахтырку доставили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

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Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда
Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда
Фото: Фонд Ріната Ахметова / Facebook

Мобильные бригады Фонда Рината Ахметова привезли в Ахтырку Сумской области большой гуманитарный груз с продуктами питания для переселенцев и уязвимых категорий жителей города. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Одна из жительниц рассказала, что 24 февраля пошла в аптеку, чтобы купить по льготному рецепту противодиабетические препараты. В аптеке уже была большая очередь, пришлось стоять за лекарством несколько часов, дома ее ждали 91-летняя мама и дочь с инвалидностью.

В первые дни жителей Ахтырки больше всего пугали самолеты, но потом они привыкли и просто прятались в комнатах, рассказала собеседница. На улицу выходить было страшно из-за обстрелов, разрушений и танков. Она поблагодарила Фонд Рината Ахметова за продуктовый набор.

"Хочу сказать большое спасибо", – сказала женщина.

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения России в Украину Ахтырка превратилась в "территорию ада", сообщал 3 марта глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

8 апреля Живицкий сообщил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов.

За это время оккупанты уничтожили Ахтырскую ТЭЦвоинскую частьвзорвали нефтебазу. Захватчики неоднократно бомбили местное мирное население и уничтожали гражданскую инфраструктуру.

Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

Теги: Сумская область, продукты, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, Ахтырка
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