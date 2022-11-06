В Ахтырку доставили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда Фото: Фонд Ріната Ахметова / Facebook

Одна из жительниц рассказала, что 24 февраля пошла в аптеку, чтобы купить по льготному рецепту противодиабетические препараты. В аптеке уже была большая очередь, пришлось стоять за лекарством несколько часов, дома ее ждали 91-летняя мама и дочь с инвалидностью.

В первые дни жителей Ахтырки больше всего пугали самолеты, но потом они привыкли и просто прятались в комнатах, рассказала собеседница. На улицу выходить было страшно из-за обстрелов, разрушений и танков. Она поблагодарила Фонд Рината Ахметова за продуктовый набор.

"Хочу сказать большое спасибо", – сказала женщина.

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

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