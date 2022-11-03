"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ

Невзоров отметил, что решил своими глазами увидеть, нет ли в европейских супермаркетах дефицита, о котором пишут российские СМИ.

"Даже я обеспокоился. Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода, не стоят ли очереди, не лежат ли высохшие покойники, жующие старые сыромятные ремни и собственные башмаки прошлогодние", – сказал он.

Невзоров подчеркнул, что никакого голода нет.

"Как все было изобильно, так оно и преизобильно", – отметил публицист.

Локацию в ролике Невзоров не указал.