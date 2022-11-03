"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ

Невзоров отметил, что решил своими глазами увидеть, нет ли в европейских супермаркетах дефицита, о котором пишут российские СМИ.
"Даже я обеспокоился. Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода, не стоят ли очереди, не лежат ли высохшие покойники, жующие старые сыромятные ремни и собственные башмаки прошлогодние", – сказал он.
Невзоров подчеркнул, что никакого голода нет.
"Как все было изобильно, так оно и преизобильно", – отметил публицист.
Локацию в ролике Невзоров не указал.
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Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.
3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.