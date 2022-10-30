Фонд Рината Ахметова выдает гуманитарную помощь переселенцам из Мариуполя

"В каждом наборе содержатся продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.