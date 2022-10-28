Глава патрульной полиции Мариуполя об обороне "Азовстали": Каждый выход за едой заканчивался погибшими

"Каждый выход за едой заканчивался погибшими. К нам же все ближе подходили россияне. Это была часть жизни: просыпаешься утром – и идешь искать еду. Для этого собиралась целая экспедиция. Если повезло – вернулись с ней. Не повезло – погибли", – сказал он.
Полицейский отметил, что во время обороны Мариуполя вся территория "Азовстали" "в какой-то момент стала полностью поражаться огнем врага": в воздухе постоянно висели беспилотники оккупантов, и при малейшем движении "квадрат мгновенно накрывался" обстрелами.
"У нас [...] была повар – исключительная женщина была, которая раз в сутки готовила нам еду. И что бы она ни сделала – это было безумно вкусно. Или рагу, или каша. Мы очень ждали ее блюд. А самой вкусной была лепешка, жареная в масле, как вергуны или чебуреки. Она делала тесто, из него лепешку, которую разрезали на несколько частей. К нему добавляли кусочек сыра или сала. Такой у нас был поздний ужин, если сильно везло", – объяснил Вершинин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Вершинин.
Вернувшиеся из российского плена похудели на десятки килограмм. В частности, пресс-офицер "Азова" Дмитрий Козацкий (позывной Орест) похудел до 55 килограммов, а морпех Михаил Дианов потерял 30% своего нормального веса.