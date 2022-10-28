Глава патрульной полиции Мариуполя об обороне "Азовстали": Каждый выход за едой заканчивался погибшими

"Каждый выход за едой заканчивался погибшими. К нам же все ближе подходили россияне. Это была часть жизни: просыпаешься утром – и идешь искать еду. Для этого собиралась целая экспедиция. Если повезло – вернулись с ней. Не повезло – погибли", – сказал он.

Полицейский отметил, что во время обороны Мариуполя вся территория "Азовстали" "в какой-то момент стала полностью поражаться огнем врага": в воздухе постоянно висели беспилотники оккупантов, и при малейшем движении "квадрат мгновенно накрывался" обстрелами.

"У нас [...] была повар – исключительная женщина была, которая раз в сутки готовила нам еду. И что бы она ни сделала – это было безумно вкусно. Или рагу, или каша. Мы очень ждали ее блюд. А самой вкусной была лепешка, жареная в масле, как вергуны или чебуреки. Она делала тесто, из него лепешку, которую разрезали на несколько частей. К нему добавляли кусочек сыра или сала. Такой у нас был поздний ужин, если сильно везло", – объяснил Вершинин.

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