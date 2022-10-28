Глава патрульной полиции Мариуполя: В бункере "Азовстали" работал Starlink, была связь с "ПриватБанком"

"На "Азовстали" в мае уже не было никакой связи. И никто не мог зайти в "Приват-24". А ведь зарплата бойцам приходила. Тысяч по 200 болталось на карточках. И при этом практически у всех семьи выехали за границу. Деньги были нужны им страшно", – сказал он.

Полицейский отметил, что "когда мужчина находится в боевых условиях под риском быть уничтоженным, а у него есть деньги, для него это мучение".

"Он не может ни воевать, ни спать, ни есть. Думает о том, как переправить деньги семье. А у кого-то на карте накопились сбережения всей семьи. Большая сумма, доступа к которой больше ни у кого не было", – объяснил Вершинин.

По его словам, у десятков защитников Мариуполя головы были забиты только тем, как решить эту проблему.

"В бункере, где я находился, работал [спутниковый интернет] Starlink. Благодаря ему я мог связаться с представителем "ПриватБанка" Эдиком Фильчаковым. Мы с ним решили авторизовать всех желающих сделать переводы через меня. Я лично видел каждого, кто приходил перевести деньги. Я помогал им пройти авторизацию через интернет без обратного звонка или смс", – рассказал Вершинин.

Полицейский отметил, что бойцы приходили к нему в бункер и через "Приват-24" делали переводы.

"Я видел лицо каждого, у кого деньги ушли. Они изменялись, становились счастливыми. Им становилось легче: "Братик, спасибо тебе огромное!" И выдыхает. Все, дело завершено. Проблема решена. Это был кайф – видеть людей, которые закрыли свою серьезную проблему на данный момент. Понимание, что их семьи – с деньгами, давало им покой и свободу воевать дальше. Человек 100 воспользовались этой возможностью. Из них человек 40 потом погибли", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.

По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов Starlink.