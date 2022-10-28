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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава патрульной полиции Мариуполя: В бункере "Азовстали" работал Starlink, была связь с "ПриватБанком"

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Украина использует тысячи терминалов Starlink
Украина использует тысячи терминалов Starlink
Фото: FEDOROV / Telegrаm

На "Азовстали", где находились защищавшие Мариуполь Донецкой области украинские военные, была проблема со связью. Об этом освобожденный в результате обмена пленными глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сообщил "Цензор.НЕТ" в интервью, опубликованном 26 октября.

"На "Азовстали" в мае уже не было никакой связи. И никто не мог зайти в "Приват-24". А ведь зарплата бойцам приходила. Тысяч по 200 болталось на карточках. И при этом практически у всех семьи выехали за границу. Деньги были нужны им страшно", – сказал он.

Полицейский отметил, что "когда мужчина находится в боевых условиях под риском быть уничтоженным, а у него есть деньги, для него это мучение".

"Он не может ни воевать, ни спать, ни есть. Думает о том, как переправить деньги семье. А у кого-то на карте накопились сбережения всей семьи. Большая сумма, доступа к которой больше ни у кого не было", – объяснил Вершинин.

По его словам, у десятков защитников Мариуполя головы были забиты только тем, как решить эту проблему.

"В бункере, где я находился, работал [спутниковый интернет] Starlink. Благодаря ему я мог связаться с представителем "ПриватБанка" Эдиком Фильчаковым. Мы с ним решили авторизовать всех желающих сделать переводы через меня. Я лично видел каждого, кто приходил перевести деньги. Я помогал им пройти авторизацию через интернет без обратного звонка или смс", – рассказал Вершинин.

Полицейский отметил, что бойцы приходили к нему в бункер и через "Приват-24" делали переводы.

"Я видел лицо каждого, у кого деньги ушли. Они изменялись, становились счастливыми. Им становилось легче: "Братик, спасибо тебе огромное!" И выдыхает. Все, дело завершено. Проблема решена. Это был кайф – видеть людей, которые закрыли свою серьезную проблему на данный момент. Понимание, что их семьи – с деньгами, давало им покой и свободу воевать дальше. Человек 100 воспользовались этой возможностью. Из них человек 40 потом погибли", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.

По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов Starlink.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Вершинин.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: интернет, зарплата, война, военные, Мариуполь, ПриватБанк, Азовсталь, деньги, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, полицейский, Starlink
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