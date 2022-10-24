Маск заявил министру Федорову, что SpaceX не отключит терминалы Starlink в Украине

"Еще до того, как министерство обороны США дало ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если министерство обороны откажется предоставить финансирование", – написал он.
Before DoD even came back with an answer, I told @FedorovMykhailo that SpaceX would not turn off Starlink even if DoD refused to provide funding— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2022
В ответ Михаил Федоров подтвердил слова Маска, отметив, что это было критически важным моментом для Украины.
"Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!" – сказал министр.
Thanks @elonmusk. Before all the talks about funding, you confirmed to me that in any case you will ensure the work of Starlinks in Ukraine. This was critically important for Ukraine. We are grateful to you!— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 24, 2022
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил терминалы спутниковой связи Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.
3 октября Маск предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.
Он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.
В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.
21 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, заявило, что администрация президента США Джо Байдена начала обсуждать, следует ли властям проверить действия Маска на предмет угрозы национальной безопасности.