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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маск заявил министру Федорову, что SpaceX не отключит терминалы Starlink в Украине

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По словам Маска, SpaceX не отключит Starlink, даже если Министерство обороны США откажется предоставить финансирование
По словам Маска, SpaceX не отключит Starlink, даже если Министерство обороны США откажется предоставить финансирование
Фото: EPA

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сказал вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит терминалы спутниковой связи Starlink в Украине. Об этом 24 октября он написал в Twitter.

"Еще до того, как министерство обороны США дало ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если министерство обороны откажется предоставить финансирование",  написал он.

В ответ Михаил Федоров подтвердил слова Маска, отметив, что это было критически важным моментом для Украины.

"Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!" – сказал министр.

Контекст:

Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил терминалы спутниковой связи Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.

3 октября Маск предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.

21 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, заявило, что администрация президента США Джо Байдена начала обсуждать, следует ли властям проверить действия Маска на предмет угрозы национальной безопасности.

Теги: США, Украина, война, спутник, SpaceX, Tesla, война России против Украины, финансы, Илон Маск, работа, финансирование, Михаил Федоров, Starlink
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