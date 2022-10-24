Маск заявил министру Федорову, что SpaceX не отключит терминалы Starlink в Украине

По словам Маска, SpaceX не отключит Starlink, даже если Министерство обороны США откажется предоставить финансирование Фото: EPA

"Еще до того, как министерство обороны США дало ответ, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если министерство обороны откажется предоставить финансирование", – написал он.

Before DoD even came back with an answer, I told @FedorovMykhailo that SpaceX would not turn off Starlink even if DoD refused to provide funding — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2022

В ответ Михаил Федоров подтвердил слова Маска, отметив, что это было критически важным моментом для Украины.

"Спасибо, Илон Маск. Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!" – сказал министр.