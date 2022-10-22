В Белом доме решили проверить Маска из-за твитов, "выгодных Путину" – Bloomberg

По данным СМИ, обсуждение о проверке Маска все еще находится на ранней стадии Фото: EPA

В частности, власти собираются проверить сделку по покупке социальной сети Twitter, в которой, помимо Маска, участвует группа иностранных инвесторов, а также заявления бизнесмена о работе в Украине спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.

Источники Bloomberg заявили, что американским чиновникам "стало не по себе" из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутниковой связи Starlink в Украину, а также из-за того, что бизнесмен занимает "все более дружественную позицию к России после серии твитов, в которых были изложены мирные предложения, выгодные президенту Владимиру Путину".

По словам источников, обсуждение все еще находится на ранней стадии. Чиновники в правительстве и разведке США взвешивают, какие инструменты позволили бы федеральному правительству проверять предприятия Маска.

Одним из таких инструментом может стать закон, позволяющий комитету по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах проверять сделки и операции на предмет рисков для национальной безопасности.