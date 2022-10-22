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В Белом доме решили проверить Маска из-за твитов, "выгодных Путину" – Bloomberg

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По данным СМИ, обсуждение о проверке Маска все еще находится на ранней стадии
По данным СМИ, обсуждение о проверке Маска все еще находится на ранней стадии
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена начала обсуждать, следует ли властям проверить действия американского предпринимателя Илона Маска на предмет угрозы национальной безопасности. Об этом 21 октября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В частности, власти собираются проверить сделку по покупке социальной сети Twitter, в которой, помимо Маска, участвует группа иностранных инвесторов, а также заявления бизнесмена о работе в Украине спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.

Источники Bloomberg заявили, что американским чиновникам "стало не по себе" из-за недавней угрозы Маска прекратить поставки спутниковой связи Starlink в Украину, а также из-за того, что бизнесмен занимает "все более дружественную позицию к России после серии твитов, в которых были изложены мирные предложения, выгодные президенту Владимиру Путину".

По словам источников, обсуждение все еще находится на ранней стадии. Чиновники в правительстве и разведке США взвешивают, какие инструменты позволили бы федеральному правительству проверять предприятия Маска.

Одним из таких инструментом может стать закон, позволяющий комитету по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах проверять сделки и операции на предмет рисков для национальной безопасности.

Контекст:

Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.

3 октября Маск предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Белый дом, война России против Украины, Илон Маск
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