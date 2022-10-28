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SpaceX запустила в космос еще 53 спутника Starlink

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SpaceX запустила уже более 3500 спутников для Starlink
SpaceX запустила уже более 3500 спутников для Starlink
Фото: EPA

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска 27 октября запустила 53 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту с космодрома на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии (США). Об этом сообщили в компании.

В SpaceX заявили, что это был восьмой запуск и посадка ракеты-носителя первой ступени Falcon 9, которая ранее запускала спутник Sentinel-6 Michael Freilich, зонд NASA DART, а теперь уже шесть миссий Starlink.

ВИДЕО
Видео: SpaceX / YouTube

Как сообщает Space.com, первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и совершила точную посадку чуть менее чем через девять минут после запуска на беспилотный корабль SpaceX, который находился в Тихом океане.

SpaceX запустила уже более 3500 спутников для Starlink.

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Терминалы Starlink помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов и так далее. По данным Минцифры на апрель 2022 года, ежедневно у Starlink в Украине было около 150 тыс. активных пользователей.

27 октября SpaceX объявила, что услуга спутникового интернета Starlink с декабря 2022 года будет доступна для транспортных средств. Антенна для использования во время движения будет стоить почти в пять раз дороже ($2,5 тыс.), чем стандартная ($599).

Теги: США, NASA, корабль, миссия, спутник, Калифорния, SpaceX, Falcon, космодром, Илон Маск, ракета, Falcon 9, запуск, Starlink
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