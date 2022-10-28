SpaceX запустила в космос еще 53 спутника Starlink

В SpaceX заявили, что это был восьмой запуск и посадка ракеты-носителя первой ступени Falcon 9, которая ранее запускала спутник Sentinel-6 Michael Freilich, зонд NASA DART, а теперь уже шесть миссий Starlink.

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Видео: SpaceX / YouTube

Как сообщает Space.com, первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и совершила точную посадку чуть менее чем через девять минут после запуска на беспилотный корабль SpaceX, который находился в Тихом океане.

SpaceX запустила уже более 3500 спутников для Starlink.