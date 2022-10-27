В декабре Starlink запустит терминалы для транспорта

Антенна для использования во время движения будет стоить почти в пять раз дороже ($2,5 тыс.), чем стандартная ($599). Абонентская плата останется неизменной – $135 в месяц.

"Сетевые ресурсы лишатся приоритетности для пользователей Starlink for RV по сравнению с другими службами Starlink, которые приводят к ухудшению качества обслуживания и снижению скорости в перегруженных районах и в часы пик", – говорится в презентации.

Это значит, что новые терминалы будут полезны прежде всего тем, кому связь нужна и во время движения. При использовании обычных терминалов им необходимо было останавливаться, чтобы настроить доступ к спутниковому интернету, а после начала движения связь могла прерываться.

В SpaceX обещают, что разработанная система устойчива к атмосферным воздействиям. Вначале доступ к Starlink for RV получат только пользователи в северной Канаде и некоторых штатах США, но, вероятно, в дальнейшем география расширится.