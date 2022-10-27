В декабре Starlink запустит терминалы для транспорта

Антенна для использования во время движения будет стоить почти в пять раз дороже ($2,5 тыс.), чем стандартная ($599). Абонентская плата останется неизменной – $135 в месяц.
"Сетевые ресурсы лишатся приоритетности для пользователей Starlink for RV по сравнению с другими службами Starlink, которые приводят к ухудшению качества обслуживания и снижению скорости в перегруженных районах и в часы пик", – говорится в презентации.
Это значит, что новые терминалы будут полезны прежде всего тем, кому связь нужна и во время движения. При использовании обычных терминалов им необходимо было останавливаться, чтобы настроить доступ к спутниковому интернету, а после начала движения связь могла прерываться.
В SpaceX обещают, что разработанная система устойчива к атмосферным воздействиям. Вначале доступ к Starlink for RV получат только пользователи в северной Канаде и некоторых штатах США, но, вероятно, в дальнейшем география расширится.
Starlink – проект системы околоземных спутников компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
Терминалы Starlink помогают Воруженнымм силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. По данным Минцифры на апрель 2022 года, ежедневно у Starlink в Украине было около 150 тыс. активных пользователей.