Белый дом хочет обеспечить доступ к Starlink протестующим в Иране. Идут переговоры с Маском – СМИ

По данным канала, администрация президента Джо Байдена ищет способы поддержать протесты в Иране, которые начались около месяца назад. Считается, что легкая в использовании технология Starlink обеспечит протестующим доступ в сеть.

"Мы держим руку на пульсе, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа. И заинтересованы в том, чтобы найти способы обеспечить доступ иранцам к интернету на своих телефонах и везде. Следовательно, Starlink – это один из вариантов, но не единственный", – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации.

Непонятно, отмечает канал, предлагал ли Белый дом Маску заплатить за установку терминалов в Иране. Источники добавляют, что правительство США надеется на быстрое распространение Starlink так же, как это произошло со спутниковыми телевизионными антеннами. Тегеран официально их тоже запретил, но "тарелок" в стране очень много.