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Белый дом хочет обеспечить доступ к Starlink протестующим в Иране. Идут переговоры с Маском – СМИ

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Протесты в Иране начались в середине сентября
Протесты в Иране начались в середине сентября
Фото: ЕРА

Белый дом обсуждает с американским предпринимателем, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском доступ к системе спутникового интернета Starlink внутри Ирана. Об этом 21 октября со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

По данным канала, администрация президента Джо Байдена ищет способы поддержать протесты в Иране, которые начались около месяца назад. Считается, что легкая в использовании технология Starlink обеспечит протестующим доступ в сеть.

"Мы держим руку на пульсе, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа. И заинтересованы в том, чтобы найти способы обеспечить доступ иранцам к интернету на своих телефонах и везде. Следовательно, Starlink – это один из вариантов, но не единственный", – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации.

Непонятно, отмечает канал, предлагал ли Белый дом Маску заплатить за установку терминалов в Иране. Источники добавляют, что правительство США надеется на быстрое распространение Starlink так же, как это произошло со спутниковыми телевизионными антеннами. Тегеран официально их тоже запретил, но "тарелок" в стране очень много.

Контекст:

Протесты в Иране начались в середине сентября после смерти иранки Махсы Амини, задержанной иранской полицией нравов якобы за неправильное ношение хиджаба. К ним присоединились жители большинства провинций Ирана. 

По данным Iran Human Rights, не меньше 76 человек погибли. Среди убитых – шесть женщин и четверо детей. Иранская государственная телекомпания IRIB подтвердила 41 смерть.

Теги: США, интернет, Иран, Белый дом, Илон Маск, Starlink
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