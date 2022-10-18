В ЕС обсуждают возможность покупать услуги Starlink у Маска для Украины – глава МИД Литвы

Доступ Украины к интернету Starlink не должен оставаться в руках одного "сверхмощного" человека, считает глава МИД Литвы Фото: EPA

В ЕС начали об этом говорить после того, как компания Маска SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине. Позже Маск передумал, заявил, что продолжит "бесплатно финансировать правительство Украины".

Ландсбергис заявил, что доступ к интернету Starlink в Украине не должен оставаться в руках одного "сверхмощного" человека, который может "однажды проснуться и не захотеть это делать". По мнению главы МИД Литвы, необходимо договорное соглашение между странами ЕС, которые будут "покупать" услугу Starlink в Маска и предоставлять ее Украине.

Он добавил, что эту тему поднимал также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, к обсуждению присоединились "некоторые страны".