В ЕС обсуждают возможность покупать услуги Starlink у Маска для Украины – глава МИД Литвы

В ЕС начали об этом говорить после того, как компания Маска SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине. Позже Маск передумал, заявил, что продолжит "бесплатно финансировать правительство Украины".
Ландсбергис заявил, что доступ к интернету Starlink в Украине не должен оставаться в руках одного "сверхмощного" человека, который может "однажды проснуться и не захотеть это делать". По мнению главы МИД Литвы, необходимо договорное соглашение между странами ЕС, которые будут "покупать" услугу Starlink в Маска и предоставлять ее Украине.
Он добавил, что эту тему поднимал также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, к обсуждению присоединились "некоторые страны".
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов. Из них 5 тыс. купила для Украины Польша. Еще не менее 1330 терминалов приобрело у SpaceX американское агентство по международному развитию (USAID), писала The Washington Post 8 апреля.
14 октября стало известно, что SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил в Telegram, что "терминалы Starlink работали, работают и будут работать" на фронте.
Маск говорил, что Россия пытается уничтожить систему Starlink в Украине, потому что она единственная, которая все еще работает на фронте, а все остальные "мертвы".
15 октября Маск заявил, что будет и дальше оплачивать работающий в Украине спутниковый интернет Starlink.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 16 октября поблагодарил Маска, что то, что тот "присоединился к правильной стороне".