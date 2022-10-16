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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Спасибо, что присоединился к правильной стороне". В ОПУ отреагировали на решение Маска продолжать финансировать Starlink для Украины

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Подоляк Маску: Ты должен был уничтожить ситхов&hellip; Так ты и сделал
Подоляк – Маску: Ты должен был уничтожить ситхов… Так ты и сделал
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на решение американского бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска продолжать финансирование работы интернета Starlink для Украины.

Подоляк вспомнил персонажей "Звездных воен".

"Ты должен был уничтожить ситхов… Так ты и сделал… Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит", – написал советник в Twitter.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине. Позже это подтвердил и сам Маск.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил в Telegram, что "терминалы Starlink работали, работают и будут работать" на фронте.

Маск говорил, что Россия пытается уничтожить систему Starlink в Украине, потому что она единственная, которая все еще работает на фронте, а все остальные "мертвы".

15 октября Маск заявил, что будет и дальше оплачивать работающий в Украине спутниковый интернет Starlink.

Контекст:

Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.

В октябре он сделал серию скандальных твитов, связанных с войной в Украине. В частности, предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая среди прочего предусматривает признание украинского Крыма "российским".

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины". Маска раскритиковали, ответил на его высказывания и президент Украины Владимир Зеленский.

Бизнесмен 4 октября сообщил, что "все еще очень поддерживает" Украину, а 8-го – рассказал в Twitter об общении с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году.

11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, интернет, Илон Маск, Офис президента Украины, Starlink, Михаил Подоляк
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