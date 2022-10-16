"Спасибо, что присоединился к правильной стороне". В ОПУ отреагировали на решение Маска продолжать финансировать Starlink для Украины

Подоляк – Маску: Ты должен был уничтожить ситхов… Так ты и сделал Фото: president.gov.ua

Подоляк вспомнил персонажей "Звездных воен".

"Ты должен был уничтожить ситхов… Так ты и сделал… Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит", – написал советник в Twitter.

You were supposed to destroy the Sith… So you did… Thank you for joining the right side. Ukraine appreciates that)… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 15, 2022

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине. Позже это подтвердил и сам Маск.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил в Telegram, что "терминалы Starlink работали, работают и будут работать" на фронте.

Маск говорил, что Россия пытается уничтожить систему Starlink в Украине, потому что она единственная, которая все еще работает на фронте, а все остальные "мертвы".

15 октября Маск заявил, что будет и дальше оплачивать работающий в Украине спутниковый интернет Starlink.