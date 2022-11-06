Несколько поездов, следующих через Сумскую область, будет идти с изменением графиков и маршрутов из-за атак РФ – "Укрзалізниця"

"В связи с вражескими атаками некоторые поезда будут следовать с задержкой и измененным расписанием", – говорится в сообщении.

Поезд №780 "Киев – Сумы" будет направляться в Ворожбу; поезд №45 "Харьков – Ужгород" будет следовать измененным маршрутом (без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на три часа; поезд №259 "Сумы – Ивано-Франковск" будет следовать по измененному графику и будет задерживаться ориентировочно на три часа.

"Пассажиры, которые должны совершить посадку на рейсы №45 и №259 на станциях Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет пересадка на другие поезда западного направления", – сообщили в компании.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram, что оккупанты повредили железнодорожную инфраструктуру в области на участке между Сумами и Конотопом.

"Все, кто находится в поездах в пределах Сумской области или планирует на ближайшее время ехать, – следите за сообщениями. Будет организована эвакуация и подвоз", – заявил он.