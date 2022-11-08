Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, ранен восьмилетний ребенок – Донецкая ОВА

В результате ракетного удара по Краматорску зафиксированы серьезные разрушения домов в частном секторе, отметил мэр Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик, – написал руководитель ОВА. – Снаряды прилетели в районе одной из местных школ – пострадали и здание школы, и близлежащие жилые дома".

Кириленко отметил, что Краматорск "далеко не в первый раз попадает под вражеский огонь – и можно быть уверенным, что далеко не в последний раз".

Мэр города Александр Гончаренко рассказал в Facebook, что в результате ракетного удара по Краматорску зафиксированы серьезные разрушения домов в частном секторе.

"Также повреждены многоквартирный дом, магазины и учебное заведение", – подчеркнул Гончаренко.

По словам Кириленко, россияне продолжат обстрелы Краматорска, пока ВСУ их "не выгонят с нашей земли".

Руководитель ОВА в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, особенно семей с детьми.

Оккупанты обстреляли Краматорск также накануне, 7 ноября, выпустив по городу четыре ракеты.

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