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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, ранен восьмилетний ребенок – Донецкая ОВА

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В результате ракетного удара по Краматорску зафиксированы серьезные разрушения домов в частном секторе, отметил мэр
В результате ракетного удара по Краматорску зафиксированы серьезные разрушения домов в частном секторе, отметил мэр
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Российские оккупационные войска 8 ноября нанесли очередной удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик, – написал руководитель ОВА. – Снаряды прилетели в районе одной из местных школ – пострадали и здание школы, и близлежащие жилые дома".

Кириленко отметил, что Краматорск "далеко не в первый раз попадает под вражеский огонь – и можно быть уверенным, что далеко не в последний раз".

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0FK3RZAAUmom7EVZHYsP1VHUnNtQvssemovXcajuSbxtDopZH6mwA2Gw3TRY4FiiGl

Мэр города Александр Гончаренко рассказал в Facebook, что в результате ракетного удара по Краматорску зафиксированы серьезные разрушения домов в частном секторе.

"Также повреждены многоквартирный дом, магазины и учебное заведение", – подчеркнул Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0AsXQuGVugHbDkuGmPCfrEJhTXKWJ8Jz4DVM7AoAkmDvNn8sPHraVbMGrhzaTqDiLl

По словам Кириленко, россияне продолжат обстрелы Краматорска, пока ВСУ их "не выгонят с нашей земли".

Руководитель ОВА в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, особенно семей с детьми.

Оккупанты обстреляли Краматорск также накануне, 7 ноября, выпустив по городу четыре ракеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, Донецкая ОГА, раненые, жертвы, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, школы, разрушения, мальчик, ребенок, Павел Кириленко, Александр Гончаренко, мэр, дом
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