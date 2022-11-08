Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, ранен восьмилетний ребенок – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик, – написал руководитель ОВА. – Снаряды прилетели в районе одной из местных школ – пострадали и здание школы, и близлежащие жилые дома".
Кириленко отметил, что Краматорск "далеко не в первый раз попадает под вражеский огонь – и можно быть уверенным, что далеко не в последний раз".
Мэр города Александр Гончаренко рассказал в Facebook, что в результате ракетного удара по Краматорску зафиксированы серьезные разрушения домов в частном секторе.
"Также повреждены многоквартирный дом, магазины и учебное заведение", – подчеркнул Гончаренко.
По словам Кириленко, россияне продолжат обстрелы Краматорска, пока ВСУ их "не выгонят с нашей земли".
Руководитель ОВА в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться, особенно семей с детьми.
Оккупанты обстреляли Краматорск также накануне, 7 ноября, выпустив по городу четыре ракеты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.