Россияне утром выпустили четыре ракеты по Краматорску – ОВА

В Донецкой области снова есть погибшие и раненые от российских обстрелов Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

По предварительным данным, погибших нет. Объемы разрушений власти устанавливают.

"На волновахском направлении ночью проходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки – без жертв. На донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города – без жертв", – написал Кириленко.

По его информации, на горловском направлении больше всего пострадал Бахмут – оккупанты убили одного человека, ранили еще двух, повредили пять частных домов, одну многоэтажку и предприятие.

В Соледарской общине интенсивные обстрелы были вблизи Яковлевки и Бахмутского. Также под огнем – окрестности Торецкой и Светлодарской общин.

Также россияне ранили одного жителя Лимана и не прекращают постоянные обстрелы Торского и Заречного.

1 ноября оккупанты выпустили по Краматорску 14 ракет.

По данным ОВА на утро 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1165 человек, ранены 2548 (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).