Россияне утром выпустили четыре ракеты по Краматорску – ОВА

По предварительным данным, погибших нет. Объемы разрушений власти устанавливают.
"На волновахском направлении ночью проходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки – без жертв. На донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города – без жертв", – написал Кириленко.
По его информации, на горловском направлении больше всего пострадал Бахмут – оккупанты убили одного человека, ранили еще двух, повредили пять частных домов, одну многоэтажку и предприятие.
В Соледарской общине интенсивные обстрелы были вблизи Яковлевки и Бахмутского. Также под огнем – окрестности Торецкой и Светлодарской общин.
Также россияне ранили одного жителя Лимана и не прекращают постоянные обстрелы Торского и Заречного.
1 ноября оккупанты выпустили по Краматорску 14 ракет.
По данным ОВА на утро 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1165 человек, ранены 2548 (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".
На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.