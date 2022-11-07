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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне утром выпустили четыре ракеты по Краматорску – ОВА

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В Донецкой области снова есть погибшие и раненые от российских обстрелов
В Донецкой области снова есть погибшие и раненые от российских обстрелов
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Враг на рассвете выпустил четыре ракеты по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко в сводке о ситуации в области на утро 7 ноября.

По предварительным данным, погибших нет. Объемы разрушений власти устанавливают.

"На волновахском направлении ночью проходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки – без жертв. На донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города – без жертв", – написал Кириленко.

По его информации, на горловском направлении больше всего пострадал Бахмут – оккупанты убили одного человека, ранили еще двух, повредили пять частных домов, одну многоэтажку и предприятие.

В Соледарской общине интенсивные обстрелы были вблизи Яковлевки и Бахмутского. Также под огнем – окрестности Торецкой и Светлодарской общин.

Также россияне ранили одного жителя Лимана и не прекращают постоянные обстрелы Торского и Заречного.

1 ноября оккупанты выпустили по Краматорску 14 ракет.

По данным ОВА на утро 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1165 человек, ранены 2548 (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Донецкая область, Краматорск, Лиман, раненые, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Георгиевка, Павел Кириленко
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