Зеленский: Враг несет в Донецкой области серьезные потери, но продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель

"Продолжаются очень жесткие российские атаки в Донецкой области. Враг несет там серьезные потери, но, несмотря ни на что, несмотря на любые потери, продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают это страшное давление, сохраняют стойкость и героически защищают наши позиции", – заявил президент.
Он отметил бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады "за храбрость, за героизм при обороне на авдеевском направлении".
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.