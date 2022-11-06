Зеленский: Враг несет в Донецкой области серьезные потери, но продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель

"Продолжаются очень жесткие российские атаки в Донецкой области. Враг несет там серьезные потери, но, несмотря ни на что, несмотря на любые потери, продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают это страшное давление, сохраняют стойкость и героически защищают наши позиции", – заявил президент.

Он отметил бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады "за храбрость, за героизм при обороне на авдеевском направлении".