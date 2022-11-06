ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы оккупантов, там около 30 тыс. российских военных – спикер восточной группировки войск ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные противостоят наступлению россиян в Донецкой области
Украинские военные противостоят наступлению россиян в Донецкой области
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Бахмут остается одной из самых горячих точек на линии фронта, на этом направлении сконцентрированы десятки тысяч российских оккупантов. Об этом сказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала "Еспресо".

Спикер отметил, что в Донецкой области противник пытается в последние месяцы прорвать оборону ВСУ.

"Бахмут последние четыре месяца – это одна из главных точек боевых действий, одна из самых горячих точек, где противник агрессивнее и наглее всего, с сосредоточением максимальных своих сил, пытается прорвать нашу оборону. Применяет как регулярные вооруженные силы РФ, так и разные частные военные группировки", – сообщил Череватый.

Он отметил, что речь идет не только о ЧВК "Вагнер", но и о других частных военных компаниях.

"И кадыровцы, и все, что можно собрать. В районе Бахмута сейчас сосредоточено около 30 тыс. личного состава РФ. Это очень серьезная группировка", – сказал спикер.

Он добавил, что там происходит постоянная ротация, появились уже в том числе и мобилизованные россияне. 

"Прокси-организации вроде "Вагнер" выполняют роль тарана, основных штурмовых подразделений, а артиллерия, танковые войска, минометы идут уже от регулярного российского войска. Ну и фланги прикрывает российская пехота", – сказал Череватый, отметив, что у ЧВК "Вагнер" есть также и свои артиллерия и авиация.

По его словам, чтобы сдержать эти силы, украинские военнослужащие ежедневно проявляют героизм и мужество, демонстрируют неожиданную для противника нестандартность действий и срывают атаки и планы врага.

https://www.facebook.com/espreso.polityka/videos/1281928379307291/

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои

2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

Теги: Донецкая область, армия РФ, наступление, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, ЧВК, российские оккупанты, Сергей Череватый
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (85922)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (77989)
3
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (46494)
4
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (40757)
5
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (36939)
6
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (34233)
7
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (34164)
8
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (33901)
 
 
 
 