На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы оккупантов, там около 30 тыс. российских военных – спикер восточной группировки войск ВСУ

Спикер отметил, что в Донецкой области противник пытается в последние месяцы прорвать оборону ВСУ.

"Бахмут последние четыре месяца – это одна из главных точек боевых действий, одна из самых горячих точек, где противник агрессивнее и наглее всего, с сосредоточением максимальных своих сил, пытается прорвать нашу оборону. Применяет как регулярные вооруженные силы РФ, так и разные частные военные группировки", – сообщил Череватый.

Он отметил, что речь идет не только о ЧВК "Вагнер", но и о других частных военных компаниях.

"И кадыровцы, и все, что можно собрать. В районе Бахмута сейчас сосредоточено около 30 тыс. личного состава РФ. Это очень серьезная группировка", – сказал спикер.

Он добавил, что там происходит постоянная ротация, появились уже в том числе и мобилизованные россияне.

"Прокси-организации вроде "Вагнер" выполняют роль тарана, основных штурмовых подразделений, а артиллерия, танковые войска, минометы идут уже от регулярного российского войска. Ну и фланги прикрывает российская пехота", – сказал Череватый, отметив, что у ЧВК "Вагнер" есть также и свои артиллерия и авиация.

По его словам, чтобы сдержать эти силы, украинские военнослужащие ежедневно проявляют героизм и мужество, демонстрируют неожиданную для противника нестандартность действий и срывают атаки и планы врага.