На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы оккупантов, там около 30 тыс. российских военных – спикер восточной группировки войск ВСУ

Спикер отметил, что в Донецкой области противник пытается в последние месяцы прорвать оборону ВСУ.
"Бахмут последние четыре месяца – это одна из главных точек боевых действий, одна из самых горячих точек, где противник агрессивнее и наглее всего, с сосредоточением максимальных своих сил, пытается прорвать нашу оборону. Применяет как регулярные вооруженные силы РФ, так и разные частные военные группировки", – сообщил Череватый.
Он отметил, что речь идет не только о ЧВК "Вагнер", но и о других частных военных компаниях.
"И кадыровцы, и все, что можно собрать. В районе Бахмута сейчас сосредоточено около 30 тыс. личного состава РФ. Это очень серьезная группировка", – сказал спикер.
Он добавил, что там происходит постоянная ротация, появились уже в том числе и мобилизованные россияне.
"Прокси-организации вроде "Вагнер" выполняют роль тарана, основных штурмовых подразделений, а артиллерия, танковые войска, минометы идут уже от регулярного российского войска. Ну и фланги прикрывает российская пехота", – сказал Череватый, отметив, что у ЧВК "Вагнер" есть также и свои артиллерия и авиация.
По его словам, чтобы сдержать эти силы, украинские военнослужащие ежедневно проявляют героизм и мужество, демонстрируют неожиданную для противника нестандартность действий и срывают атаки и планы врага.
По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.