В Донецкой области за сутки погиб один человек, трое ранены – ОВА

"За 5 ноября россияне убили одного гражданского в Донецкой области – в Торецке", – написал он.

Еще три мирных жителя, двое в Торецке и один в Бахмуте, получили ранения.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1164 гражданских, ранены 2543. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Накануне, 4 ноября, в результате обстрелов россиянами населенных пунктов Донецкой области погибло три мирных жителя, еще восемь получили ранения.