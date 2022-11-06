В Донецкой области за сутки погиб один человек, трое ранены – ОВА

"За 5 ноября россияне убили одного гражданского в Донецкой области – в Торецке", – написал он.
Еще три мирных жителя, двое в Торецке и один в Бахмуте, получили ранения.
Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1164 гражданских, ранены 2543. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Накануне, 4 ноября, в результате обстрелов россиянами населенных пунктов Донецкой области погибло три мирных жителя, еще восемь получили ранения.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ, по данным ОВА, контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.
Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".