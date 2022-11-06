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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погиб один человек, трое ранены – ОВА

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Донецкую область россияне обстреливают ежедневно
Донецкую область россияне обстреливают ежедневно
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погиб один мирный житель. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 5 ноября россияне убили одного гражданского в Донецкой области – в Торецке", – написал он. 

Еще три мирных жителя, двое в Торецке и один в Бахмуте, получили ранения. 

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1164 гражданских, ранены 2543. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Накануне, 4 ноября, в результате обстрелов россиянами населенных пунктов Донецкой области погибло три мирных жителя, еще восемь получили ранения.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ, по данным ОВА, контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои

2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе

Кириленко 2 ноября сказал, что Бахмут сильно поврежден обстрелами, в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке "нет ни одного фактически уцелевшего дома".

Теги: Донецкая область, раненые, война России против Украины, Бахмут, Торецк, погибшие, Павел Кириленко
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