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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погиб один гражданский, ранены пятеро – ОВА

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Города и села Донецкой области находятся под постоянными российскими обстрелами
Города и села Донецкой области находятся под постоянными российскими обстрелами
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

В течение 6 ноября в Донецкой области погиб из-за российских обстрелов один мирный житель – в Бахмуте. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Еще пять человек в регионе получили ранения: двое в Бахмуте, двое в Лимане, один в Угледаре.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1165 человек, ранены 2548. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ОВА, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои

2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, сообщил 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. 

Теги: Донецкая область, Лиман, раненые, война России против Украины, Бахмут, Угледар, погибшие, Павел Кириленко
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