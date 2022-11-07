В Донецкой области за сутки погиб один гражданский, ранены пятеро – ОВА

Еще пять человек в регионе получили ранения: двое в Бахмуте, двое в Лимане, один в Угледаре.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1165 человек, ранены 2548. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, отметил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)