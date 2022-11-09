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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала группу, готовившую убийства командиров Сил специальных операций ВСУ

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Диверсантов задержали, когда они забирали оружие из тайника
Диверсантов задержали, когда они забирали оружие из тайника
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу федеральной службы безопасности России в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и в Сумской области. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба СБУ 9 ноября.

Установлено, что диверсанты разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории Киева и в приграничных районах северо-востока Украины.

Одной из их главных задач был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации командиров и уничтожению их вооружения и военной техники.

По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ. В ее состав вошел житель приграничного района Сумской области, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения. Именно он был на прямой связи со своим куратором и координировал с ним планы и действия. 

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области. Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили две противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями, две боевые гранаты РГО с запалами и автомат Калашникова со снаряженным магазином.

Также в ходе обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, ФСБ, диверсанты, ВСУ, война России против Украины, задержание, Силы специальных операций
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