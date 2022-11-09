СБУ задержала группу, готовившую убийства командиров Сил специальных операций ВСУ

Диверсантов задержали, когда они забирали оружие из тайника Фото: Служба безпеки України / Telegram

Установлено, что диверсанты разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории Киева и в приграничных районах северо-востока Украины.

Одной из их главных задач был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации командиров и уничтожению их вооружения и военной техники.

По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ. В ее состав вошел житель приграничного района Сумской области, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения. Именно он был на прямой связи со своим куратором и координировал с ним планы и действия.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области. Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили две противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями, две боевые гранаты РГО с запалами и автомат Калашникова со снаряженным магазином.

Также в ходе обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.