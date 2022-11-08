СБУ разоблачила фермера, который кормил российских военных во время оккупации Киевской области

По информации СБУ, им оказался фермер Полесской территориальной общины Вышгородского района Киевской области. В службе отметили, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину он одним из первых поддержал захватчиков, которые захватили местные населенные пункты.

"Чтобы наладить контакт, коллаборант снабжал их оптовыми партиями продтоваров со своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции "конфисковал" у односельчанина грузовик, угрожая "заявить" на него в местную оккупационную администрацию", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что фермер забирал аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование и передавал их оккупантам. После деоккупации области, по информации службы, он остался в одном из селений и надеялся избежать правосудия, однако СБУ разоблачила его и сообщила о подозрении.