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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ разоблачила фермера, который кормил российских военных во время оккупации Киевской области

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По информации СБУ, украинский фермер одним из первых поддержал российских захватчиков
По информации СБУ, украинский фермер одним из первых поддержал российских захватчиков
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины установила личность гражданина Украины, который сотрудничал с российскими военными во время временной оккупации части Киевской области. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 8 ноября в Telegram.

По информации СБУ, им оказался фермер Полесской территориальной общины Вышгородского района Киевской области. В службе отметили, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину он одним из первых поддержал захватчиков, которые захватили местные населенные пункты.

"Чтобы наладить контакт, коллаборант снабжал их оптовыми партиями продтоваров со своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции "конфисковал" у односельчанина грузовик, угрожая "заявить" на него в местную оккупационную администрацию", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что фермер забирал аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование и передавал их оккупантам. После деоккупации области, по информации службы, он остался в одном из селений и надеялся избежать правосудия, однако СБУ разоблачила его и сообщила о подозрении.

Контекст:

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля область освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война, оккупация, Киевская область, вторжение, война России против Украины, подозрение, фермеры, население, Служба безопасности Украины, деоккупация
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