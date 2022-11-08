СБУ разоблачила фермера, который кормил российских военных во время оккупации Киевской области

По информации СБУ, им оказался фермер Полесской территориальной общины Вышгородского района Киевской области. В службе отметили, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину он одним из первых поддержал захватчиков, которые захватили местные населенные пункты.
"Чтобы наладить контакт, коллаборант снабжал их оптовыми партиями продтоваров со своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции "конфисковал" у односельчанина грузовик, угрожая "заявить" на него в местную оккупационную администрацию", – говорится в сообщении.
В СБУ заявили, что фермер забирал аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование и передавал их оккупантам. После деоккупации области, по информации службы, он остался в одном из селений и надеялся избежать правосудия, однако СБУ разоблачила его и сообщила о подозрении.
В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля область освободили от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил 19 сентября, что судебные приговоры за совершение преступлений на территории Украины получили девять российских оккупантов.