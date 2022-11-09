ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания передаст ВСУ 25 тыс. комплектов зимней формы, а также спальники и палатки с обогревом – Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В условиях зимы ВСУ смогут эффективно действовать в течение следующих нескольких месяцев, считают в МО Великобритании
В условиях зимы ВСУ смогут эффективно действовать в течение следующих нескольких месяцев, считают в МО Великобритании
Фото: ЕРА

К середине декабря Великобритания поставит Вооруженным силам Украины более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов. Об этом 9 ноября сообщил сайт британского правительства.

Кроме того, ВСУ получат еще 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

Около 7 тыс. комплектов для экстремальной погоды уже поставлены в украинскую армию, говорится в сообщении.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что в условиях стремительного приближения зимы эта помощь позволит ВСУ эффективно действовать в течение следующих нескольких месяцев.

"Наряду с нашей программой обучения и оказанием летальной помощи это демонстрирует нашу приверженность тому, чтобы украинские солдаты были хорошо обучены, хорошо экипированы и имели наилучшие возможные шансы сражаться и определять свое будущее", – сказал он.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

Теги: Великобритания, военная помощь, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, Бен Уоллес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще! Так и боремся за свой дом! Стоим
Любка о всеукраинском радиодиктанте: Это так правильно, вовремя, трогательно и щемяще! Так и боремся за свой дом! Стоим
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
"Люблю вас, украинцы!" Каменских рассказала, как людей изменила война
"Люблю вас, украинцы!" Каменских рассказала, как людей изменила война
Автор текста радиодиктанта, режиссер Цилык: Сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось сказать. И все же рада, что не отказалась
Автор текста радиодиктанта, режиссер Цилык: Сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось сказать. И все же рада, что не отказалась
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
Жена Тигипко показала растяжку
Жена Тигипко показала растяжку
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (129963)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (126947)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (101209)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги. Фото (73276)
5
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (49071)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (48936)
7
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась, сидя на столе. Фото (45499)
8
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (43510)
 
 
 
 