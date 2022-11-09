Великобритания передаст ВСУ 25 тыс. комплектов зимней формы, а также спальники и палатки с обогревом – Минобороны

В условиях зимы ВСУ смогут эффективно действовать в течение следующих нескольких месяцев, считают в МО Великобритании Фото: ЕРА

Кроме того, ВСУ получат еще 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

Около 7 тыс. комплектов для экстремальной погоды уже поставлены в украинскую армию, говорится в сообщении.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что в условиях стремительного приближения зимы эта помощь позволит ВСУ эффективно действовать в течение следующих нескольких месяцев.

"Наряду с нашей программой обучения и оказанием летальной помощи это демонстрирует нашу приверженность тому, чтобы украинские солдаты были хорошо обучены, хорошо экипированы и имели наилучшие возможные шансы сражаться и определять свое будущее", – сказал он.