Великобритания передаст ВСУ 25 тыс. комплектов зимней формы, а также спальники и палатки с обогревом – Минобороны

Кроме того, ВСУ получат еще 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.
Около 7 тыс. комплектов для экстремальной погоды уже поставлены в украинскую армию, говорится в сообщении.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что в условиях стремительного приближения зимы эта помощь позволит ВСУ эффективно действовать в течение следующих нескольких месяцев.
"Наряду с нашей программой обучения и оказанием летальной помощи это демонстрирует нашу приверженность тому, чтобы украинские солдаты были хорошо обучены, хорошо экипированы и имели наилучшие возможные шансы сражаться и определять свое будущее", – сказал он.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.
Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.
В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.