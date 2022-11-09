С начала суток оккупанты нанесли по Украине восемь ракетных и 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

Оккупанты наносят ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения Фото: EPA

Также оккупанты совершили более четырех обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ударам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей", – говорится в сообщении.

Также оккупанты вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях из артиллерии, танков и минометов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)