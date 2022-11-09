"Иранцы не дураки". Генерал Ходжес перечислил способы, которыми Запад должен помешать Ирану поставлять оружие РФ

"Иранцы не дураки. Очевидно, здесь есть какое-то сотрудничество. Поэтому я думаю, что есть пять-шесть вещей, которые мы, Запад, должны сделать, чтобы помочь Украине в этой ситуации", – сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить, о чем договорились в Кремле с Тегераном.

"Почему иранцы предоставляют оружие, рискуя ужесточением санкций в то время, когда пересматривается ядерное соглашение? Зачем это им делать? И я предполагаю, что это как-то связано с тем, что Россия предлагает ядерное оружие или ядерные возможности, делится знаниями или чем-то подобным, чтобы помочь Ирану. Так что это нужно разоблачить", – подчеркнул Ходжес.

Во-вторых, по его мнению, Запад должен помочь Украине найти способы противостоять беспилотникам разных типов и баллистическим ракетам.

"Следует немедленно предоставить больше возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также любые новейшие возможности для сбивания беспилотников", – сказал он.

Кроме того, подчеркнул Ходжес, нужно искать способы прервать пути их снабжения.

"Как эти дроны попадают из Ирана в Россию или Крым? Я имею в виду, что на этом пути должны быть способы остановить это. А потом, конечно, добраться и до их источника. Если мы не можем заставить Иран прекратить производить, доставлять эти беспилотники в Россию, то, возможно, должны происходить какие-то необъяснимые взрывы на заводах, автомобильные инциденты с людьми, участвующими в этом процессе в Иране. И, конечно, иранские техники, которые в Крыму помогают россиянам, должны стать вымирающим видом", – подытожил американский генерал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Иран пытается добиться от России помощи в поддержке своей ядерной программы и поэтому помогает Москве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей американской разведки. По информации источников телеканала Sky News в службах безопасности, власти России летом переправили в Иран самолетом наличную валюту и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников.

Подтвержденной информации о том, что Иран получает за военную помощь, на данный момент еще нет.