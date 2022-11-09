Украинские морпехи за прошедшие сутки уничтожили больше 30 оккупантов и четыре танка

В то же время артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВСУ нанесли удары по российским захватчикам, уничтожив 20 оккупантов, четыре танка, две прицепные пушки, зенитный ракетный комплекс и два грузовика.

Окончательные потери российских оккупантов уточняются.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По информации Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ на войне с Украиной с 24 февраля составили 77 950 человек. За последние сутки украинские военные ликвидировали 780 солдат РФ.