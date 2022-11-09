ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За последние сутки ВСУ сбили девять российских дронов – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 1472 беспилотника оккупантов
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 1472 беспилотника оккупантов
Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла по позициям российской армии 18 ударов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook 9 ноября.

Под поражение попали четыре взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны РФ.

"За прошедшие сутки силы обороны Украины в разных направлениях сбили пять БПЛА "Ланцет" и четыре – "Орлан", – говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии совершили результативные попадания по пункту управления армии оккупантов и четырем районам с живой силой, оружием и техникой РФ, информирует Генштаб ВСУ.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid0juQ4suTHuSXDceSANGAGAR5KT1ZVzUY21iFeqyepaCFHjMSbGHz2v5VvfzBzpn62l

Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 8 ноября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 1472 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, армия РФ, беспилотники, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
Жена Тигипко показала растяжку
Жена Тигипко показала растяжку
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Катерина Тишкевич рассказала о пророссийской позиции режиссера Оксаны Байрак
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Катерина Тишкевич рассказала о пророссийской позиции режиссера Оксаны Байрак
"Все ждут". Тополя описал вероятный сценарий смерти 70-летнего Путина
"Все ждут". Тополя описал вероятный сценарий смерти 70-летнего Путина
"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России". Хименес-Браво назвал шесть вещей, которые надо иметь на случай блэкаута
"Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России". Хименес-Браво назвал шесть вещей, которые надо иметь на случай блэкаута
Стало известно, кто заменит Малахова на должности руководителя Театра на Подоле. Дочь покойного режиссера прокомментировала
Стало известно, кто заменит Малахова на должности руководителя Театра на Подоле. Дочь покойного режиссера прокомментировала
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании
Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти
Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти
Третья жена 62-летнего Тигипко сняла в авто романтическое видео с мужем и рассказала, почему остается в Украине
Третья жена 62-летнего Тигипко сняла в авто романтическое видео с мужем и рассказала, почему остается в Украине
Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Фото, видео
Пенн в третий раз приехал в Киев. Он передал Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу над российскими оккупантами. Фото, видео
Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц
Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (125866)
2
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (124881)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (100039)
4
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги. Фото (72402)
5
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (48374)
6
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (42942)
7
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась, сидя на столе. Фото (42669)
8
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (39663)
 
 
 
 