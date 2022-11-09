За последние сутки ВСУ сбили девять российских дронов – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 1472 беспилотника оккупантов Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook

Под поражение попали четыре взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны РФ.

"За прошедшие сутки силы обороны Украины в разных направлениях сбили пять БПЛА "Ланцет" и четыре – "Орлан", – говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии совершили результативные попадания по пункту управления армии оккупантов и четырем районам с живой силой, оружием и техникой РФ, информирует Генштаб ВСУ.