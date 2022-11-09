За сутки РФ нанесла по Украине семь ракетных и 32 авиационных удара – Генштаб ВСУ

Оккупанты предпринимали попытки наступления на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Подразделения сил обороны Украины отразили их атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское в Луганской области, а также Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещеевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка в Донецкой области.

"Враг обстреливает подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки противник нанес семь ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



