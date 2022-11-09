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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки РФ нанесла по Украине семь ракетных и 32 авиационных удара – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру и жилье украинцев
Оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру и жилье украинцев
Фото: Оперативне командування "Південь" / Facebook

За последние сутки Россия нанесла удары из разного вида вооружений по 35 населенным пунктам Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 9 ноября.

Оккупанты предпринимали попытки наступления на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Подразделения сил обороны Украины отразили их атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское в Луганской области, а также Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещеевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка в Донецкой области.

"Враг обстреливает подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки противник нанес семь ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04JvoGCtS9Tzyr5qzTK7EkDtwR534ud1A4D85ePnmajju4fJUd1ResySp2WFeT4Gzl

Контекст:

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны украинская армия уничтожила 77 170 оккупантов.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, Николаевская область, война России против Украины
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