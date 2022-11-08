Украинская авиация за сутки нанесла по оккупантам 16 ударов, в том числе по пунктам управления – Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.
Остальные четыре удара нанесли подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, были поражены, по данным Генштаба, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны Украины на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях", – рассказали в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 8 ноября, в Украине уже погибло около 77 170 оккупантов.