"Мы знаем, как это делать". В ВСУ рассказали, когда ждать наступления, подобного операциям на харьковском и лиманском направлениях

"Можно сказать, что сейчас идет позиционная война. Однако мы прибегаем к маневренной обороне, уже не ведем войну XX века – "лава на лаву". Мы максимально используем все [возможности] сейчас", – сказал он.
Спикер пояснил, что украинские защитники, прибегая к маневренной обороне, пытаются максимально снизить военный потенциал врага – то есть ликвидировать или ранить максимальное количество оккупантов, уничтожить максимальное количество их техники.
"Во всех предыдущих операциях у нас успешно это получалось. И сейчас, когда будет пройдена точка бифуркации, когда мы увидим, что враг ослаб на одном из участков, будет спланирована операция по примеру харьковской или лиманской. Мы знаем, как это делать", – сказал Череватый.
При этом он подчеркнул, что операции обязательно будут проведены с учетом всех факторов, чтобы максимально сохранить личный состав ВСУ.
Череватый подчеркнул, что для XXI века потери РФ в войне являются "колоссальными".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.
О переходе ВСУ к активной позиционной обороне по всему фронту сообщала 28 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По информации Генштаба ВСУ, РФ за время полномасштабного вторжения потеряла 77 170 военнослужащих, в том числе 710 – за сутки 7 ноября. Самые большие суточные потери, по наблюдениям "ГОРДОН", РФ понесла 29 октября – около 950 военнослужащих за сутки, это произошло на донецком и лиманском направлениях.