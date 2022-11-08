"Мы знаем, как это делать". В ВСУ рассказали, когда ждать наступления, подобного операциям на харьковском и лиманском направлениях

Украинские войска пойдут в наступление, когда нащупают слабое место в обороне оккупантов, пообещал Череватый Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Можно сказать, что сейчас идет позиционная война. Однако мы прибегаем к маневренной обороне, уже не ведем войну XX века – "лава на лаву". Мы максимально используем все [возможности] сейчас", – сказал он.

Спикер пояснил, что украинские защитники, прибегая к маневренной обороне, пытаются максимально снизить военный потенциал врага – то есть ликвидировать или ранить максимальное количество оккупантов, уничтожить максимальное количество их техники.

"Во всех предыдущих операциях у нас успешно это получалось. И сейчас, когда будет пройдена точка бифуркации, когда мы увидим, что враг ослаб на одном из участков, будет спланирована операция по примеру харьковской или лиманской. Мы знаем, как это делать", – сказал Череватый.

При этом он подчеркнул, что операции обязательно будут проведены с учетом всех факторов, чтобы максимально сохранить личный состав ВСУ.

Череватый подчеркнул, что для XXI века потери РФ в войне являются "колоссальными".