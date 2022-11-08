"Это ближе ко Второй мировой войне". В ВСУ прокомментировали большие потери оккупантов на востоке Украины

Командование оккупантов на Донбассе не жалеет ни техники, ни людей Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, Донецкая область сейчас является эпицентром войны.

"Там идут наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации", – сказал Череватый.

Спикер подчеркнул, что уровень потерь армии России беспрецедентный для XXI века.

"Это ближе к Второй Мировой войне. Во Вьетнаме США потеряли 58 тыс. [убитыми] за восемь лет, даже тогда это считались огромными потерями", – добавил он.

Череватый также подтвердил колоссальные потери 155-й бригады морской пехоты армии РФ около Павловки под Угледаром.

"Президент [Украины Владимир Зеленский], как верховный главнокомандующий имеет всю информацию, и то, что он сказал о 155-й бригаде морской пехоты – это правда, там большие потери, они обратились к губернатору [Приморского края РФ]. Более того, мы сегодня имеем перехват, что из Тихоокеанского флота к ним едут "офицеры-воспитатели", бывшие политруки с целью погасить этот бунт и поднимать их морально-психологическое состояние", – рассказал Череватый.