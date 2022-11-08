"Это ближе ко Второй мировой войне". В ВСУ прокомментировали большие потери оккупантов на востоке Украины

По его словам, Донецкая область сейчас является эпицентром войны.
"Там идут наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации", – сказал Череватый.
Спикер подчеркнул, что уровень потерь армии России беспрецедентный для XXI века.
"Это ближе к Второй Мировой войне. Во Вьетнаме США потеряли 58 тыс. [убитыми] за восемь лет, даже тогда это считались огромными потерями", – добавил он.
Череватый также подтвердил колоссальные потери 155-й бригады морской пехоты армии РФ около Павловки под Угледаром.
"Президент [Украины Владимир Зеленский], как верховный главнокомандующий имеет всю информацию, и то, что он сказал о 155-й бригаде морской пехоты – это правда, там большие потери, они обратились к губернатору [Приморского края РФ]. Более того, мы сегодня имеем перехват, что из Тихоокеанского флота к ним едут "офицеры-воспитатели", бывшие политруки с целью погасить этот бунт и поднимать их морально-психологическое состояние", – рассказал Череватый.
По данным Луганской областной военной администрации, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.
Череватый отмечал 7 ноября, что РФ ежедневно теряет до 100 убитыми в боях на бахмутском направлении.
По информации Генштаба ВСУ, РФ за время полномасштабного вторжения потеряла 77 170 военнослужащих, в том числе 710 – за сутки 7 ноября. Самые большие суточные потери, по наблюдениям "ГОРДОН", РФ понесла 29 октября – около 950 военнослужащих за сутки, это произошло на донецком и лиманском направлениях.