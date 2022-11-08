ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это ближе ко Второй мировой войне". В ВСУ прокомментировали большие потери оккупантов на востоке Украины

Командование оккупантов на Донбассе не жалеет ни техники, ни людей
Командование оккупантов на Донбассе не жалеет ни техники, ни людей
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска несут значительные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области. Эту информацию 8 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканалом "Рада", подтвердил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, Донецкая область сейчас является эпицентром войны.

"Там идут наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации", – сказал Череватый.

Спикер подчеркнул, что уровень потерь армии России беспрецедентный для XXI века.

"Это ближе к Второй Мировой войне. Во Вьетнаме США потеряли 58 тыс. [убитыми] за восемь лет, даже тогда это считались огромными потерями", – добавил он.

Череватый также подтвердил колоссальные потери 155-й бригады морской пехоты армии РФ около Павловки под Угледаром.

"Президент [Украины Владимир Зеленский], как верховный главнокомандующий имеет всю информацию, и то, что он сказал о 155-й бригаде морской пехоты – это правда, там большие потери, они обратились к губернатору [Приморского края РФ]. Более того, мы сегодня имеем перехват, что из Тихоокеанского флота к ним едут "офицеры-воспитатели", бывшие политруки с целью погасить этот бунт и поднимать их морально-психологическое состояние", – рассказал Череватый.

Контекст:

По данным Луганской областной военной администрации, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои

2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

Череватый отмечал 7 ноября, что  РФ ежедневно теряет до 100 убитыми в боях на бахмутском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, РФ за время полномасштабного вторжения потеряла 77 170 военнослужащих, в том числе 710 – за сутки 7 ноября. Самые большие суточные потери, по наблюдениям "ГОРДОН", РФ понесла 29 октября – около 950 военнослужащих за сутки, это произошло на донецком и лиманском направлениях.

Теги: Донецкая область, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц
Лопес стала героиней нового номера Vogue. Фото Лейбовиц
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением
"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением
"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом
"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом
"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности
"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (166794)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (116092)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (92522)
4
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (65951)
5
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги. Фото (61202)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (45466)
7
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (37652)
8
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (35731)
 
 
 
 