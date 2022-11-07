"Киборг" Костенко: Путин не дает команду своим войскам уйти из Херсона – для него это потеря авторитета. Он жертвует солдатами, чтобы удержать правобережный плацдарм

"Если просто ждать, что враг оставит город, то такого не будет никогда. Враг оставит город тогда, когда мы сделаем такие условия для него, чтобы он этот наш город оставил. [...] Враг еще достаточно ресурсный, он сейчас не собирается уходить из Херсона, будет держаться столько, сколько мы ему позволим", – сказал он.

"Киборг" отмечает, что удерживать Херсон – это "политическое решение Кремля", и это подтверждают многие эксперты и украинская разведка.

"Путин не дает команду отойти им (российским войскам. – "ГОРДОН") из Херсона, для него это потеря авторитета, поэтому он жертвует своими солдатами для того, чтобы удержать правобережный плацдарм. Потому что, с военной точки зрения, он для россиян достаточно невыгоден", – подчеркнул Костенко.

Он объяснил, что такой плацдарм есть смысл удерживать, если не будет много потерь (а они большие) и если есть перспектива дальнейшего наступления.

"У них нет перспектив для наступления сейчас, хотя они пытаются локально это делать. Им нужно накопить больше войск. Отходить им не разрешают, поэтому они теряют там своих людей исключительно из-за политических амбиций своего лидера", – заявил Костенко.

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