"Киборг" Костенко: Могут сложиться обстоятельства, при которых наши партнеры придут нам на помощь со своей армией

"Что касается наших партнеров. Сейчас прогнозировать, зайдут они или не зайдут... Я думаю, что могут сложиться какие-то обстоятельства, когда они придут нам на помощь непосредственно своей армией. Но мы хорошо чувствуем и то, что тут, сейчас, с нами рядом бьются иностранные легионеры из других государств. Это не регулярные войска, это люди, которые пришли сюда бороться с агрессией РФ, чтобы эта агрессия не распространилась на их страны или те люди, куда Россия уже принесла войну", – сказал нардеп.

Он рассказал, что помощь вооружением от партнеров чувствуется, но что важнее – чувствуется поддержка иностранцев, приехавших воевать за Украину.

"Можно будет книги писать о знакомстве с каждым таким человекам. Очень много неординарных личностей. Многие не были военными вообще. Солдат, 19 лет. Я его спрашиваю: "Что ты тут делаешь?". Он говорит: "Ну как? Я был еще ребенком, когда в 2014 году Россия вторглась в Украину. И это все время бурлило во мне". И когда ему исполнилось 19 лет, когда было полномасштабное вторжение, он сюда приехал. Говорит: "Потому что я не могу стоять в стороне, потому что это несправедливо, так не может быть". Парень из Британии, он не является солдатом, но взял в руки оружие и [стал] хорошим солдатом. Он правильный солдат, с принципами, понятиями. И когда мы, украинцы, видим это, то британцы становятся нам намного ближе, чем просто гаубица М777. [Вооружение] это очень важно, но когда еще рядом люди, мы понимаем, что делаем одно большое дело", – добавил Костенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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