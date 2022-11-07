"Киборг" Костенко: Путин потихоньку теряет власть. Пригожин и Кадыров понимают, что уже могут себе позволить больше, чем прежде

Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
"Мы видим, что в связи с происходящими событиями – войной в Украине, ситуацией внутри России – Путин потихоньку теряет свою власть. Уже нет такого – вы помните заседание Совбеза в России перед вторжением, когда один лидер, царь. Главы разведок, члены Совбеза прямо аж заикались, когда говорили, потому что виден был у них страх. Потому что они считали, что за ним армия, за ним спецслужбы", – сказал Костенко.
Но теперь, когда Украина показала их неэффективность, они понимают, что Путин не будет в дальнейшем игроком на международном арене, считает нардеп.
"Даже если он останется, он будет игроком только внутри страны, с некоторыми азиатскими странами и такими странами, как куда [глава МИД РФ Сергей] Лавров недавно приезжал, ему там венок на голову цепляли. Вот приблизительно на таком уровне... Все понимают, что он игроком не будет. И все понимают, что ему нужна будет замена. Тот же Кадыров и тот же Пригожин – они сейчас понимают, что уже могут себе позволить немного больше и, может, даже намного больше, чем могли себе позволить до этого. Тем более что у Кадырова есть своя армия, он считает, что у него есть поддержка его народа", – отметил Костенко.
По его словам, если российская армия была "выбита в Украине достаточно сильно", то кадыровцы в войне практически не принимали участия, только демонстрировали присутствие в соцсетях.
"Кадыров по факту сохранил свою армию. И пользуясь этим, он видит, что может нападать на российских генералов, он может снимать российских генералов, при этом от Путина получая только досрочное военное звание генерала. Поэтому я думаю, что сейчас люди, которые были ближе к Путину, пытаются занять для себя какие-то позиции, чтобы в перспективе бороться за власть. Понимают, что их вожак, как говорится, постарел и скоро придет время, когда его надо будет заменить", – резюмировал политик.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.
В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации, а также после заявлений Кадырова и Пригожина Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам, "грызня" в окружении президента РФ уже идет и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.
То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.