"Киборг" Костенко: Путин потихоньку теряет власть. Пригожин и Кадыров понимают, что уже могут себе позволить больше, чем прежде

Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Мы видим, что в связи с происходящими событиями – войной в Украине, ситуацией внутри России – Путин потихоньку теряет свою власть. Уже нет такого – вы помните заседание Совбеза в России перед вторжением, когда один лидер, царь. Главы разведок, члены Совбеза прямо аж заикались, когда говорили, потому что виден был у них страх. Потому что они считали, что за ним армия, за ним спецслужбы", – сказал Костенко.

Но теперь, когда Украина показала их неэффективность, они понимают, что Путин не будет в дальнейшем игроком на международном арене, считает нардеп.

"Даже если он останется, он будет игроком только внутри страны, с некоторыми азиатскими странами и такими странами, как куда [глава МИД РФ Сергей] Лавров недавно приезжал, ему там венок на голову цепляли. Вот приблизительно на таком уровне... Все понимают, что он игроком не будет. И все понимают, что ему нужна будет замена. Тот же Кадыров и тот же Пригожин – они сейчас понимают, что уже могут себе позволить немного больше и, может, даже намного больше, чем могли себе позволить до этого. Тем более что у Кадырова есть своя армия, он считает, что у него есть поддержка его народа", – отметил Костенко.

По его словам, если российская армия была "выбита в Украине достаточно сильно", то кадыровцы в войне практически не принимали участия, только демонстрировали присутствие в соцсетях.

"Кадыров по факту сохранил свою армию. И пользуясь этим, он видит, что может нападать на российских генералов, он может снимать российских генералов, при этом от Путина получая только досрочное военное звание генерала. Поэтому я думаю, что сейчас люди, которые были ближе к Путину, пытаются занять для себя какие-то позиции, чтобы в перспективе бороться за власть. Понимают, что их вожак, как говорится, постарел и скоро придет время, когда его надо будет заменить", – резюмировал политик.

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