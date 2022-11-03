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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ снова заменили главу воюющей в Украине группировки "Центр" – СМИ

Лапин попал под публичную критику после ухода оккупантов из Лимана
Лапин попал под публичную критику после ухода оккупантов из Лимана
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Временно исполняющим обязанности командующего группировкой российских войск "Центр", которая принимает участие в военных действиях в Украине, назначен генерал-майор Александр Линьков. Об этом 3 ноября сообщило российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа РФ.

Он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Лапина. Причина ротации военачальников не сообщается.

О Линькове известно, что до этого он работал начальником организационно-мобилизационного управления ЦВО. 

29 октября чеченский госканал "Грозный" и российское агентство РБК писали, что Лапина отстранили от должности, источники в минобороны РФ при этом сообщили URA.RU, что он взял трехнедельный отпуск для лечения.

"В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй", – рассказал источник.

При этом второй источник  отметил, что Лапин написал рапорт и к командованию "Центром" не вернется.

Контекст:

Лапин подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Донецкой области. Оккупанты в этом районе попали в окружение. С жесткой критикой Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, его поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина.

Также эксперты добавляют, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".

Теги: Россия, Лиман, армия РФ, война России против Украины, Александр Лапин
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