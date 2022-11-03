В РФ снова заменили главу воюющей в Украине группировки "Центр" – СМИ

Он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Лапина. Причина ротации военачальников не сообщается.
О Линькове известно, что до этого он работал начальником организационно-мобилизационного управления ЦВО.
29 октября чеченский госканал "Грозный" и российское агентство РБК писали, что Лапина отстранили от должности, источники в минобороны РФ при этом сообщили URA.RU, что он взял трехнедельный отпуск для лечения.
"В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй", – рассказал источник.
При этом второй источник отметил, что Лапин написал рапорт и к командованию "Центром" не вернется.
Лапин подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Донецкой области. Оккупанты в этом районе попали в окружение. С жесткой критикой Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, его поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина.
Также эксперты добавляют, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".