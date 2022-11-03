В РФ снова заменили главу воюющей в Украине группировки "Центр" – СМИ

Лапин попал под публичную критику после ухода оккупантов из Лимана Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Лапина. Причина ротации военачальников не сообщается.

О Линькове известно, что до этого он работал начальником организационно-мобилизационного управления ЦВО.

29 октября чеченский госканал "Грозный" и российское агентство РБК писали, что Лапина отстранили от должности, источники в минобороны РФ при этом сообщили URA.RU, что он взял трехнедельный отпуск для лечения.

"В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй", – рассказал источник.

При этом второй источник отметил, что Лапин написал рапорт и к командованию "Центром" не вернется.