РосСМИ сообщили, что командовавшего оккупантами на востоке Украины генерала Лапина отстранили

Оба СМИ не указывают источника такой информации. В то же время источник URA.RU в минобороны РФ сообщил, что Лапин взял трехнедельный отпуск.

"В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй", – рассказал источник.

При этом второй собеседник издания отметил, что генерал написал рапорт и к командованию "Центром" не вернется.

Ранее "24 канал", ссылаясь на источники, сообщал якобы о смерти Лапина. Однако позже информацию опровергли.

Российская пропагандистка Ольга Курлаева писала в своем Telegram, что на место Лапина временно поставили командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Мордвичева.

Как отмечает Главное управление разведки Минобороны Украины, именно Мордвичев командовал операцией по захвату Мариуполя Донецкой области, в ходе которой российская армия проводила массированные неизбирательные обстрелы жилых районов из тяжелого вооружения.

Также именно по указанию Мордвичева блокировалась доставка любой гуманитарной помощи в город.