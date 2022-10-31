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РосСМИ сообщили, что командовавшего оккупантами на востоке Украины генерала Лапина отстранили

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Лапина ранее жестко критиковали в России из-за потери Лимана
Лапина ранее жестко критиковали в России из-за потери Лимана
Фото: Kur_LIFE (спецкор Ольга Курлаева) / Telegram

Чеченский госканал "Грозный" и российское агентство РБК сообщили 29 октября, что командующего группировкой российских войск "Центр" в войне в Украине генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности.

Оба СМИ не указывают источника такой информации. В то же время источник URA.RU в минобороны РФ сообщил, что Лапин взял трехнедельный отпуск.

"В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй", – рассказал источник.

При этом второй собеседник издания отметил, что генерал написал рапорт и к командованию "Центром" не вернется.

Ранее "24 канал", ссылаясь на источники, сообщал якобы о смерти Лапина. Однако позже информацию опровергли.

Российская пропагандистка Ольга Курлаева писала в своем Telegram, что на место Лапина временно поставили командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Мордвичева.

Как отмечает Главное управление разведки Минобороны Украины, именно Мордвичев командовал операцией по захвату Мариуполя Донецкой области, в ходе которой российская армия проводила массированные неизбирательные обстрелы жилых районов из тяжелого вооружения.

Также именно по указанию Мордвичева блокировалась доставка любой гуманитарной помощи в город.

Контекст:

Лапин подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом в Донецкой области. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. С жесткой критикой Лапина выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, его поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что такая критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина.

Также эксперты считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Лиман, война России против Украины, Александр Лапин
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