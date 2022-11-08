Зеленский о потерях РФ под Павловкой: "Далеко не такие..." А какие? Земля перед украинскими позициями завалена телами оккупантов

Зеленский: Кожемяко говорит, что потери "далеко не такие". Вот не такие... А какие? От Владивостока до Павловки больше 9 тыс. км. Но он уверен, что потери "не такие" Фото: president.gov.ua

"В целом на фронте наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага. Постепенно двигаемся вперед. Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", – сказал он.

Зеленский также отметил, что "некоторые из российских военных все же задумались о происходящем" и пожаловались губернатору Приморского края РФ Олегу Кожемяко.

7 ноября российские СМИ и Telegram-каналы писали, что военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери. В письме, которое цитирует Grey Zone, говорится о примерно 300 убитых, раненых и пропавших без вести за четыре дня в ходе "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

Кожемяко после этого заявил, что "потери есть, но далеко не такие" как говорится в письме.

Как отметил Зеленский, российский губернатор "предсказуемо соврал".

"Говорит, что потери "далеко не такие". Вот не такие... А какие? От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тыс. км. Но он уверен, что потери "не такие". Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех "не таких". Спастись от этого можно не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением. И не в Telegram, а публичным. Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве. Ну или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить", – подчеркнул он.