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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о потерях РФ под Павловкой: "Далеко не такие..." А какие? Земля перед украинскими позициями завалена телами оккупантов

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Зеленский: Кожемяко говорит, что потери "далеко не такие". Вот не такие... А какие? От Владивостока до Павловки больше 9 тыс. км. Но он уверен, что потери "не такие"
Зеленский: Кожемяко говорит, что потери "далеко не такие". Вот не такие... А какие? От Владивостока до Павловки больше 9 тыс. км. Но он уверен, что потери "не такие"
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты ежедневно сотнями погибают в Донецкой области в ходе боев с силами обороны Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном в Facebook.

"В целом на фронте наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага. Постепенно двигаемся вперед. Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", – сказал он. 

Зеленский также отметил, что "некоторые из российских военных все же задумались о происходящем" и пожаловались губернатору Приморского края РФ Олегу Кожемяко.

7 ноября российские СМИ и Telegram-каналы писали, что военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери. В письме, которое цитирует Grey Zone, говорится о примерно 300 убитых, раненых и пропавших без вести за четыре дня в ходе "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области. 

Кожемяко после этого заявил, что "потери есть, но далеко не такие" как говорится в письме. 

Как отметил Зеленский, российский губернатор "предсказуемо соврал". 

"Говорит, что потери "далеко не такие". Вот не такие... А какие? От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тыс. км. Но он уверен, что потери "не такие". Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех "не таких". Спастись от этого можно не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением. И не в Telegram, а публичным. Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве. Ну или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/631084262101928/

Контекст:

По информации Генштаба ВСУ, РФ за время полномасштабного вторжения потеряла 76 460 военнослужащих, в том числе 540 – за сутки 6 ноября. Самые большие суточные потери, по наблюдениям "ГОРДОН", РФ понесла 29 октября – около 950 военнослужащих за сутки, это произошло на донецком и лиманском направлениях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Донецкая область, Владивосток, Владимир Зеленский, губернатор, жалоба, обращение, потери армии России, погибшие российские военные, письмо, российские оккупанты
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