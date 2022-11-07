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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ опубликовали видео штурма российскими морпехами Павловки под Угледаром. Оккупанты потеряли сотни военных

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Из-за потерь военнослужащие 155-й бригады морской пехоты обратились к губернатору Приморского края, чтобы он их защитил от командования
Из-за потерь военнослужащие 155-й бригады морской пехоты обратились к губернатору Приморского края, чтобы он их защитил от командования
Скриншот: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Украинские военные опубликовали видео неудачной атаки российскими оккупантами села Павловка Донецкой области.

Видео уничтожения Вооруженными силами Украины (ВСУ) российской техники и личного состава обнародовано 7 ноября в Facebook 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.  

"За мертвых. За живых. За неродившихся", – говорится в сообщении.

То же видео опубликовал в Telegram украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.

"Славная 72-я Белоцерковская разбирает на запчасти бронетехнику 155-й бригады морской пехоты на подступах к Павловке", – написал он.

Такое же видео обнародовало в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 повреждены артиллерией, ПТРК и фугасами. Таков результат "шинковки" кацапов 72-й механизированной бригадой под Павловкой Донецкой области", – отмечается в сообщении.

Из-за потерь военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, попросив защитить их от командования.

Так, согласно публикации, за четыре дня оккупанты потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" в ходе "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

"[Потеряно] 50% техники. Это только наша бригада", – добавили российские морпехи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/6496848100342345/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 7 ноября, оккупанты потеряли в Украине около 76 460 военных, из них 530 – за последние сутки. Наибольшие потери за 24 часа РФ понесла на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, военные, штурм, раненые, фугас, артиллерия, бронетехника, Андрей Цаплиенко, ВСУ, война России против Украины, Угледар, потери армии России, погибшие российские военные
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