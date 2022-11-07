ВСУ опубликовали видео штурма российскими морпехами Павловки под Угледаром. Оккупанты потеряли сотни военных

Из-за потерь военнослужащие 155-й бригады морской пехоты обратились к губернатору Приморского края, чтобы он их защитил от командования Скриншот: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Видео уничтожения Вооруженными силами Украины (ВСУ) российской техники и личного состава обнародовано 7 ноября в Facebook 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"За мертвых. За живых. За неродившихся", – говорится в сообщении.

То же видео опубликовал в Telegram украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.

"Славная 72-я Белоцерковская разбирает на запчасти бронетехнику 155-й бригады морской пехоты на подступах к Павловке", – написал он.

Такое же видео обнародовало в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 повреждены артиллерией, ПТРК и фугасами. Таков результат "шинковки" кацапов 72-й механизированной бригадой под Павловкой Донецкой области", – отмечается в сообщении.

Из-за потерь военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, попросив защитить их от командования.

Так, согласно публикации, за четыре дня оккупанты потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" в ходе "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

"[Потеряно] 50% техники. Это только наша бригада", – добавили российские морпехи.

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