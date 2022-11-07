Российские морпехи написали письмо губернатору, из-за потерь просят защитить их от командования в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ на 7 ноября, оккупанты потеряли в Украине около 76 460 военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 7 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер группировки войск "Восток" ВСУ Сергей Череватый.

"Как ни странно, [просят защитить] не от украинцев, а от их командования… Потому что их командование посылает на непродуманные атакующие действия, которые натыкаются на очень опытных, закаленных боями наших военнослужащих, уничтожающих их, – сказал Череватый. – У них и так уже существенные потери, именно в регулярных войсках – под Киевом было уничтожено много десанта, пехоты, российской нацгвардии, в ходе харьковской, лиманской операций. И сейчас на фоне того, что идет мобилизация и неподготовленные кадры уходят на фронт… бросать одно из подготовленных соединений на убой – это, наверное, какая-то особая наука российская".

По словам Череватого, из-за потерь, в частности массового уничтожения ВСУ мобилизованных россиян под Сватово Луганской области, в РФ возникают солдатские бунты.

Письмо российских морпехов с жалобами на действия командования, допустившего большие потери, опубликовано в Telegram-канале Grey Zone.

Так, согласно публикации, за четыре дня оккупанты потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" в ходе "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

"[Потеряно] 50% техники. Это только наша бригада", – добавили морпехи.

По мнению авторов письма, их командиры спланировали наступление, чтобы заработать бонусы перед начальником Генштаба РФ и получить звание Героя России.

"Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом", – говорится в письме.

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