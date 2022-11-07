РФ ежедневно теряют до 100 убитыми в боях на Бахмутском направлении – спикер группировки войск "Восток"

По его словам, этот участок фронта сейчас является самым активным по количеству российских атак. Спикер назвал его "волнорезом" для россиян, ежедневно армия противника теряет там убитыми от 70 до 100 солдат, и еще больше ранеными.
"Каждый день на таком направлении как Бахмут или Авдеевка, и также на Луганском, на одном из направлений в среднем может быть 50–60–70 человек личного состава – до 100 человек, большого количества и разной техники”, – сказал Череватый.
Он отметил, что Бахмут остается под контролем Украины благодаря слаженным действиям и стойкости ВСУ. И возможное наступление на этом участке будет спланировано с учетом максимального сохранения личного состава ВСУ.
"Когда назреет момент, и мы увидим, что мы сможем нанести более серьезный удар, то это обязательно будет сделано, но не ценой жизней наших военнослужащих, а техническим преимуществом, когда сосредоточим резервы для мощного огневого удара, удара танковыми подразделениями. Это будет сделано, как уже делалось во время Харьковской и Лиманской операций", – сказал спикер.
По данным Луганской областной военной администрации, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
10 октября британская разведка сообщила, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута. Это делается для того, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успешный результат в войне против Украины, отметили в разведке.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои.
2 ноября в Минобороны отметили, что "Бахмут, Соледар и вообще донецкое направление" – это эпицентр боев на этой неделе.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.