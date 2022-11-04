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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне продолжают наступать на востоке, ВСУ отбили атаки возле шести населенных пунктов Донецкой области – Генштаб

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Силы обороны Украины отбивают атаки врага
Силы обороны Украины отбивают атаки врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска пытаются удержать ранее захваченные территории, сосредоточились на сдерживании действий сил обороны Украины и продолжают вести наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 4 ноября. 

Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районе шести населенных пунктов Донецкой области – Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки, сообщили в Генштабе. 

Кроме того, российские войска обстреливают позиции сил обороны на линии столкновения и наносят удары по критической инфраструктуре и домам мирного населения Украины, за последние сутки оккупанты нанесли по стране четыре ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 30 населенных пунктов

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02eCvazmFQMEiWEsfpFK8NGTQb18PRCumd6ydJsPeeba43GVkptjr4J6KJMPDiknGpl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Марьинка, Водяное, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, ракеты, Новомихайловка, Бахмут, столкновение, Верхнекаменское
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