Россияне продолжают наступать на востоке, ВСУ отбили атаки возле шести населенных пунктов Донецкой области – Генштаб

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 4 ноября.

Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районе шести населенных пунктов Донецкой области – Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки, сообщили в Генштабе.

Кроме того, российские войска обстреливают позиции сил обороны на линии столкновения и наносят удары по критической инфраструктуре и домам мирного населения Украины, за последние сутки оккупанты нанесли по стране четыре ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 30 населенных пунктов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)