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Зеленский провел заседание ставки. Обсудили укрепление государственной границы и восстановление энергетики

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Зеленский собрал заседание ставки верховного главнокомандующего, где в числе прочего обсуждалась подготовка ВСУ к зиме
Зеленский собрал заседание ставки верховного главнокомандующего, где в числе прочего обсуждалась подготовка ВСУ к зиме
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел 9 ноября заседание ставки верховного главнокомандующего, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Члены ставки заслушали доклады главнокомандующего ВCУ и командующих войск оперативных направлений о ситуации на передовой, скоординировали действия сил обороны по отражению вооруженной агрессии РФ и освобождению украинских территорий от оккупантов.

Также была заслушана информация о реализации мероприятий по укреплению и защите государственной границы Украины.

Отдельно участники рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку ВСУ к зимнему периоду.

Также обсуждались вопросы восстановления пострадавших объектов энергетики и прохождения зимнего периода.

"Участники встречи проанализировали ход восстановления пострадавших от российских атак объектов энергетики и меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины. Также были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией", – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Сообщается, что к заседанию присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков и другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущие заседания прошли 30 октября и 2 ноября.

Теги: Россия, Украина, энергетика, оккупация, граница, Алексей Резников, Александр Литвиненко, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Денис Монастырский, доклад, Валерий Залужный, Александр Литвин, Алексей Данилов, Андрей Ермак, Александр Кубраков, границы, Кирилл Буданов, российские оккупанты, Александр Сырский, деоккупация, восстановление
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