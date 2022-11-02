ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте и восстановление объектов энергетики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В частности, президент Украины указал на необходимость ускорения работы для формирования эффективной системы ПВО
В частности, президент Украины указал на необходимость ускорения работы для формирования эффективной системы ПВО
Фото: EPA

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, участники заседания обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, подвергшихся разрушениям в результате воздушных атак России. Также Зеленский указал на необходимость ускорения работы для формирования эффективной украинской системы ПВО.

В Офисе президента отметили, что участники также заслушали актуальную информацию о ситуации на фронте, оборонительных и наступательных возможностях российских оккупантов и согласовали дальнейшие шаги по восстановлению территориальной целостности Украины.

"Участники заседания рассмотрели вопросы обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду",  говорится в сообщении.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Украины Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание прошло 30 октября.

Теги: Россия, Украина, война, энергетика, СНБО, разведка, ПВО, Алексей Резников, Александр Литвиненко, Дмитрий Кулеба, правоохранители, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, Денис Монастырский, разрушения, инфраструктура, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Андрей Ермак, заседание, Александр Кубраков, Кирилл Буданов, Александр Сырский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мать Собчак подтвердила у нее гражданство Израиля
Мать Собчак подтвердила у нее гражданство Израиля
Приходько прокомментировала молчание своего экс-продюсера Константина Меладзе о нападении РФ на Украину
Приходько прокомментировала молчание своего экс-продюсера Константина Меладзе о нападении РФ на Украину
"Выглядишь мило". Кроуфорд в прозрачном белье снялась для американского глянца
"Выглядишь мило". Кроуфорд в прозрачном белье снялась для американского глянца
  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались
  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались G
Алеся БАЦМАН
"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео
"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Блохина показала фото старшей дочери
Блохина показала фото старшей дочери
Спикер СБУ показал себя глазами художников
Спикер СБУ показал себя глазами художников
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам
"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам
В Китае мужчина 10 лет покупал лотерейные билеты, а когда выиграл $30 млн, пришел за деньгами в маскировочном костюме, чтобы не узнала жена
В Китае мужчина 10 лет покупал лотерейные билеты, а когда выиграл $30 млн, пришел за деньгами в маскировочном костюме, чтобы не узнала жена
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
"Мне так же тяжело, как и вам. Хотя мог бы попробовать заработать за границей". Анатолий Анатолич рассказал, как война изменила его жизнь
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (209523)
2
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (204643)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (116120)
4
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (101655)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (78461)
6
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (66518)
7
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (63783)
8
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (54595)
 
 
 
 