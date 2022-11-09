Зеленский: На отдельных участках фронта продолжаются жестокие позиционные бои. Особенно тяжело по-прежнему в Донецкой области

Зеленский: На востоке шаг за шагом движемся к возвращению украинского флага во все наши города и общины Фото: EPA

"В информационном пространстве пока некоторое уменьшение количества новостей с фронта. Сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не значит, что интенсивность боев стала меньше. Ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои, и особенно тяжело – тоже по-прежнему – в Донецкой области. Активность оккупантов там сохраняется на сверхвысоком уровне – десятки атак ежесуточно. Они несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ у них не изменился – так же выйти на админграницу Донецкой области. Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли. И я благодарю всех наших героев, которые держат позиции на Донбассе", – заявил президент.

По словам Зеленского, украинские военные "четко понимают, что в планах у врага" в Херсонской области, поэтому действуют соответственно.

"Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории. Укрепляем наши позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал оккупантов удерживать в оккупации юг нашей страны. Восток. Шаг за шагом движемся к возвращению украинского флага во все наши города и общины. Активно укрепляем и границу", – сказал президент.