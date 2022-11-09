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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов, открыто более 42 тыс. уголовных производств – Нацполиция

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Военные преступления РФ, которые совершаются против гражданского населения Украины, являются прямым нарушением международного гуманитарного права, указал Цуцкиридзе
Военные преступления РФ, которые совершаются против гражданского населения Украины, являются прямым нарушением международного гуманитарного права, указал Цуцкиридзе
Фото: Національна поліція України / Facebook

Полицейские начали более 42 тыс. уголовных производств по военным преступлениям, совершенным в Украине российскими оккупантами, а также идентифицировали около 168 тыс. захватчиков.

Об этом 8 ноября в ходе визита делегации во главе с послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд в криминалистический центр в Киеве рассказал замглавы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, сообщил пресс-центр Нацполиции в Facebook.

"Это военные преступления, которые совершаются против гражданского населения, для уничтожения гражданской инфраструктуры, что является прямым нарушением международного гуманитарного права", – указал Цуцкиридзе.

По его словам, правоохранители фиксируют военные преступления оккупантов по трем направлениям – их фиксация на территории, временно не подконтрольной Украине; фиксирование последствий массированных обстрелов, ракетных ударов и использования россиянами БПЛА, в результате которых погибает гражданское население и разрушается инфраструктура; преступления, которые выявляют полицейские после деоккупации украинских территорий.

"Наверное, в этом случае мы сталкиваемся с самым большим ужасом: мы обнаруживаем массовые захоронения гражданских, в том числе людей, которые осуществляли эвакуацию из этих районов. Мы обнаружили 37 мест, где насильственно удерживались гражданские. Это только на деоккупированных территориях. Мы понимаем, что есть еще 27 таких мест на наших оккупированных территориях и семь – на территории РФ, где совершаются пытки в отношении наших граждан", – отметил Цуцкиридзе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/UA.National.Police/videos/5945801372121170/

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Украине зарегистрировано 44 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений.

У полиции есть более 25 тыс. часов аудиопереговоров оккупантов, где они говорят о своих преступлениях, рассказал в интервью, опубликованном 31 октября, глава МВД Денис Монастырский.

Теги: Россия, США, Украина, ООН, агрессия, правоохранители, преступление, война России против Украины, массовые захоронения, полицейский, Максим Цуцкиридзе, Нацполиция, инфраструктура, Линда Томас-Гринфилд, российские оккупанты
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