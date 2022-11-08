Постпред США при ООН приехала с визитом в Украину

"Постпред США при ООН находится в Киеве для встреч, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украины, защищающей свою свободу и суверенитет в условиях жестокого и неспровоцированного вторжения России", – написал он.
NEWS > @USAmbUN is in Kyiv for a day of meetings to reiterate * ’s unwavering support for Ukraine as it defends its freedom and sovereignty amidst Russia’s brutal and unprovoked invasion. pic.twitter.com/nBwlH869rX— Nate Evans (@USUNSpox) November 8, 2022
Как сообщает посольство США в Украине, Томас-Гринфилд встретится с лидерами украинского правительства, чтобы обсудить железную поддержку США суверенитета и независимости Украины. Она увидит, как документируются и хранятся доказательства зверств, совершенных русскими войсками, и услышит рассказы выживших.
Посол Томас-Гринфилд также обсудит глобальный кризис продовольственной безопасности, обостренный вторжением России, и обсудит важность продления черноморской "зерновой инициативы" на следующий год, отмечает посольство.
Также постпред США встретится с представителями гуманитарных организаций, работающих над обеспечением в зимний период нужд пострадавших от нападений России на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, говорится в сообщении.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.