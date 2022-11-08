Постпред США при ООН приехала с визитом в Украину

"Постпред США при ООН находится в Киеве для встреч, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украины, защищающей свою свободу и суверенитет в условиях жестокого и неспровоцированного вторжения России", – написал он.

NEWS > @USAmbUN is in Kyiv for a day of meetings to reiterate * ’s unwavering support for Ukraine as it defends its freedom and sovereignty amidst Russia’s brutal and unprovoked invasion. pic.twitter.com/nBwlH869rX — Nate Evans (@USUNSpox) November 8, 2022

Как сообщает посольство США в Украине, Томас-Гринфилд встретится с лидерами украинского правительства, чтобы обсудить железную поддержку США суверенитета и независимости Украины. Она увидит, как документируются и хранятся доказательства зверств, совершенных русскими войсками, и услышит рассказы выживших.

Посол Томас-Гринфилд также обсудит глобальный кризис продовольственной безопасности, обостренный вторжением России, и обсудит важность продления черноморской "зерновой инициативы" на следующий год, отмечает посольство.

Также постпред США встретится с представителями гуманитарных организаций, работающих над обеспечением в зимний период нужд пострадавших от нападений России на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, говорится в сообщении.