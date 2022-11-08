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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Постпред США при ООН приехала с визитом в Украину

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Линда Томас-Гринфилд приехала в Киев
Линда Томас-Гринфилд приехала в Киев
Фото: ua.usembassy.gov

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла с визитом в Украину. Об этом сообщил директор по коммуникациям и пресс-секретарь представительства США при ООН Нейт Эванс в Twitter 8 ноября.

"Постпред США при ООН находится в Киеве для встреч, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украины, защищающей свою свободу и суверенитет в условиях жестокого и неспровоцированного вторжения России", – написал он.

Как сообщает посольство США в Украине, Томас-Гринфилд встретится с лидерами украинского правительства, чтобы обсудить железную поддержку США суверенитета и независимости Украины. Она увидит, как документируются и хранятся доказательства зверств, совершенных русскими войсками, и услышит рассказы выживших.

Посол Томас-Гринфилд также обсудит глобальный кризис продовольственной безопасности, обостренный вторжением России, и обсудит важность продления черноморской "зерновой инициативы" на следующий год, отмечает посольство.

Также постпред США встретится с представителями гуманитарных организаций, работающих над обеспечением в зимний период нужд пострадавших от нападений России на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Теги: США, ООН, энергетика, война России против Украины, визит, Линда Томас-Гринфилд
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