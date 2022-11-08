"Не позволим". В США ответили Пригожину, который пообещал вмешиваться в американские выборы

Пригожин заявил, что готов и дальше вмешиваться в выборы в США. В Америке пообещали, что не позволят ему этого сделать Скриншот: currenttime.tv

"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательство в наши выборы, независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это засвидетельствовали не только словами, но и действиями", – подчеркнул он.

Прайс напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина и его так называемого Агентства интернет-исследований (известного как "фабрика троллей"), а в 2021-м – против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.

"Тот человек, который делает такие заявления, не делал бы этого, если бы Кремль на определенном уровне не согласовал бы это", – отметил Прайс, комментируя слова Пригожина.

Пригожин 7 ноября в комментарии Russia News сделал де-факто заявление о том, что Россия вмешивалась в выборы в США.

"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", – сказал он.

В конце июля в Госдепартаменте США заявили о готовности выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. В Госдепе утверждают, что Пригожин финансировал "Агентство интернет-исследований" (известном как "фабрика троллей". – "ГОРДОН") через ряд подконтрольных ему фирм. "Фабрика троллей" начала операции по вмешательству в политическую систему США в 2014 году, включая президентские выборы в США в 2016 году.

В США считают, что вмешательство в американские выборы было санкционировано руководством РФ, российские власти отрицали вмешательство.