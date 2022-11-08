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"Не позволим". В США ответили Пригожину, который пообещал вмешиваться в американские выборы

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Пригожин заявил, что готов и дальше вмешиваться в выборы в США. В Америке пообещали, что не позволят ему этого сделать
Пригожин заявил, что готов и дальше вмешиваться в выборы в США. В Америке пообещали, что не позволят ему этого сделать
Скриншот: currenttime.tv

Соединенные Штаты Америки готовы дать решительный ответ не только словами, но и действиями на любые попытки отдельных лиц, организаций или стран вмешаться в промежуточные выборы. Об этом 7 ноября сообщил на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательство в наши выборы, независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это засвидетельствовали не только словами, но и действиями", – подчеркнул он.

Прайс напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина и его так называемого Агентства интернет-исследований (известного как "фабрика троллей"), а в 2021-м – против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.

"Тот человек, который делает такие заявления, не делал бы этого, если бы Кремль на определенном уровне не согласовал бы это", – отметил Прайс, комментируя слова Пригожина.

Пригожин 7 ноября в комментарии Russia News сделал де-факто заявление о том, что Россия вмешивалась в выборы в США.

"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и, прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", – сказал он.

В конце июля в Госдепартаменте США заявили о готовности выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. В Госдепе утверждают, что Пригожин финансировал "Агентство интернет-исследований" (известном как "фабрика троллей". – "ГОРДОН") через ряд подконтрольных ему фирм. "Фабрика троллей" начала операции по вмешательству в политическую систему США в 2014 году, включая президентские выборы в США в 2016 году.

В США считают, что вмешательство в американские выборы было санкционировано руководством РФ, российские власти отрицали вмешательство.

Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство "Росбалт" писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой.

После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром [президента РФ Владимира] Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ).

Санкции введены также против частной военной компании "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.

После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции.

Теги: Россия, США, Украина, выборы, санкции, Госдепартамент США, Конгресс США, Вашингтон, Сенат США, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, фейковый аккаунт, ЧВК, троллинг, Нед Прайс
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