Пригожин о вмешательстве России в выборы в США: Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Как мы это умеем

Ответ Пригожина опубликован пресс-службой принадлежащей ему компании "Конкорд" на странице в социальной сети "ВКонтакте" (запрещена в Украине).

Bloomberg написало 3 ноября, что пользователи соцсетей, связанные с Россией, используют политические карикатуры, чтобы попытаться подорвать поддержку избирателями политических кандидатов от Демократической партии, и, таким образом, повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября. При этом, как отметило агентство, некоторые из аккаунтов ссылались на СМИ, связанные с Пригожиным, которого разыскивает ФБР за его предполагаемую причастность к вмешательству в выборы.

"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", – прокомментировал Пригожин.

В конце июля в Госдепартаменте США заявили о готовности выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. В Госдепе утверждают, что Пригожин финансировал "Агентство интернет-исследований" (известном как "фабрика троллей". – "ГОРДОН") через ряд подконтрольных ему фирм. "Фабрика троллей" начала операции по вмешательству в политическую систему США в 2014 году, включая президентские выборы в США в 2016 году.

В США считают, что вмешательство в американские выборы было санкционировано руководством РФ, российские власти отрицали вмешательство.