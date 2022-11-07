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Пригожин о вмешательстве России в выборы в США: Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Как мы это умеем

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Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 8 ноября
Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 8 ноября
Фото: depositphotos.com

Российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сказал 7 ноября в комментарии Russia News, что Россия вмешивалась в выборы в США.

Ответ Пригожина опубликован пресс-службой принадлежащей ему компании "Конкорд" на странице в социальной сети "ВКонтакте" (запрещена в Украине).

Bloomberg написало 3 ноября, что пользователи соцсетей, связанные с Россией, используют политические карикатуры, чтобы попытаться подорвать поддержку избирателями политических кандидатов от Демократической партии, и, таким образом, повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября. При этом, как отметило агентство, некоторые из аккаунтов ссылались на СМИ, связанные с Пригожиным, которого разыскивает ФБР за его предполагаемую причастность к вмешательству в выборы.

"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", – прокомментировал Пригожин.

В конце июля в Госдепартаменте США заявили о готовности выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. В Госдепе утверждают, что Пригожин финансировал "Агентство интернет-исследований" (известном как "фабрика троллей". – "ГОРДОН"через ряд подконтрольных ему фирм. "Фабрика троллей" начала операции по вмешательству в политическую систему США в 2014 году, включая президентские выборы в США в 2016 году.

В США считают, что вмешательство в американские выборы было санкционировано руководством РФ, российские власти отрицали вмешательство.

Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство "Росбалт" писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).

После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром [президента РФ Владимира] Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ).

Санкции введены также против частной военной компании "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.

После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции.

Теги: Россия, США, Конгресс США, соцсети, выборы в США, Вагнер, карикатура, признание, власть, Евгений Пригожин, фабрика троллей, деятельность, ЧВК, бизнесмен
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