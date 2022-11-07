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NYT нашла российский след в постах "недовольных Украиной" американцев перед выборами в Конгресс

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По данным NYT, тех же ботов обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016-го и 2020 годов в США
По данным NYT, тех же ботов обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016-го и 2020 годов в США
Фото: ЕРА

Специалисты по кибербезопасности в США выявили несколько российских информационных операций, которые должны повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября, а также подорвать поддержку Украины. Об этом 6 ноября пишет The New York Times.

Исследовательская группа Recorded Future и еще две компании связали активность ботов под видом "разъяренных американцев" с деятельностью российского "Агентства интернет-расследований". Эту компанию из Санкт-Петербурга обвиняли в США во вмешательстве в президентские выборы 2016-го и 2020 годов, сообщает издание.

Серии такого рода публикаций были обнаружены в соцсетях Gab, Parler, Getter и на других новых платформах, которые позиционируют себя как "пространства без модерации", пишет NYT. 

"Очевидно, что они пытаются заставить власти прекратить помощь и предоставление финансирования Украине", – сказал газете бывший сотрудник Пентагона по информационным операциям Алекс Плицас. 

Многие из учетных записей, выявленных исследователями, ранее использовались агентством, называющим себя Newsroom для граждан США и Европы. Meta – владелец Facebook и Instagram – связывала это издание с "Агентством интернет-расследований". Часть аккаунтов была идентифицирована во время выборов 2020 года, но учетные записи "ожили" в конце лета – начале осени 2022 года. 

NYT отмечает, что американская политическая система снова оказалась уязвима для иностранных манипуляций, а поставщики дезинформации эволюционировали и адаптировались к усилиям основных социальных сетей по контролю за фейковым контентом.

Старший аналитик службы мониторинга Recorded Future Брайан Листон отметил, что аудитория новых платформ "намного меньше, чем в других, традиционных, социальных сетях", но ее можно привлечь "к гораздо более целенаправленным операциям влияния".

Контекст:

В 2013 году благодаря нескольким расследованиям в различных СМИ стало известно, что под видом "Агентства интернет-исследований", здание которого расположено в петербургском микрорайоне Ольгино, работает "фабрика троллей" российского бизнесмена Евгения Пригожина из примерно 400 человек, активно распространяющих кремлевскую пропаганду в соцсетях.

В мае 2014 года издание "Фонтанка" опубликовало расследование на основе документов, выложенных в сеть хакерами из "Анонимного интернационала" (они утверждали, что взломали электронную переписку бухгалтерии "Агентства интернет-исследований"), в котором говорилось, что бюджет "фабрики троллей" составляет примерно $1 млн в месяц.

В обвинении на сайте минюста США указано, что в начале 2016 года сотрудников "фабрики троллей" инструктировали "использовать любую возможность для критики [соперницы Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари] Клинтон и остальных, кроме [кандидата в президенты Берни] Сандерса и Трампа – их мы поддерживаем".

Теги: США, Конгресс США, военная помощь, война России против Украины, кибербезопасность, боты
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