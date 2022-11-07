NYT нашла российский след в постах "недовольных Украиной" американцев перед выборами в Конгресс

По данным NYT, тех же ботов обвиняли во вмешательстве в президентские выборы 2016-го и 2020 годов в США Фото: ЕРА

Исследовательская группа Recorded Future и еще две компании связали активность ботов под видом "разъяренных американцев" с деятельностью российского "Агентства интернет-расследований". Эту компанию из Санкт-Петербурга обвиняли в США во вмешательстве в президентские выборы 2016-го и 2020 годов, сообщает издание.

Серии такого рода публикаций были обнаружены в соцсетях Gab, Parler, Getter и на других новых платформах, которые позиционируют себя как "пространства без модерации", пишет NYT.

"Очевидно, что они пытаются заставить власти прекратить помощь и предоставление финансирования Украине", – сказал газете бывший сотрудник Пентагона по информационным операциям Алекс Плицас.

Многие из учетных записей, выявленных исследователями, ранее использовались агентством, называющим себя Newsroom для граждан США и Европы. Meta – владелец Facebook и Instagram – связывала это издание с "Агентством интернет-расследований". Часть аккаунтов была идентифицирована во время выборов 2020 года, но учетные записи "ожили" в конце лета – начале осени 2022 года.

NYT отмечает, что американская политическая система снова оказалась уязвима для иностранных манипуляций, а поставщики дезинформации эволюционировали и адаптировались к усилиям основных социальных сетей по контролю за фейковым контентом.

Старший аналитик службы мониторинга Recorded Future Брайан Листон отметил, что аудитория новых платформ "намного меньше, чем в других, традиционных, социальных сетях", но ее можно привлечь "к гораздо более целенаправленным операциям влияния".



