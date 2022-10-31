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Пригожин попросил заблокировать YouTube и признать "нежелательной" Google в РФ

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По словам Пригожина, на платформе YouTube началась "информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей"
По словам Пригожина, на платформе YouTube началась "информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей"
Фото: EPA

Российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, также известный как "повар Путина", обратился к генпрокурору с просьбой провести проверку деятельности YouTube и рассмотреть вопрос о признании "нежелательной" в РФ американской компании Google. Об этом сообщили издание "Холод" и пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".

По словам Пригожина, во время войны в Украине, которую в РФ называют "специальной военной операцией", на платформе началась "информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей".

"На YouTube распространяются фейки, публикуются русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы", – заявил он.

Также Пригожин предложил рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google LLC, которая "распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства".

Контекст:

После вторжения в Украину в РФ началась военная цензура. 4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов". 13 марта в России начали блокировать Instagram.

В марте этого года суд РФ признал компанию Meta, которой принадлежат эти соцсети, экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России, а в октябре ее внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Google, YouTube, война России против Украины, Евгений Пригожин
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