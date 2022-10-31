Пригожин попросил заблокировать YouTube и признать "нежелательной" Google в РФ

По словам Пригожина, на платформе YouTube началась "информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей" Фото: EPA

По словам Пригожина, во время войны в Украине, которую в РФ называют "специальной военной операцией", на платформе началась "информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей".

"На YouTube распространяются фейки, публикуются русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы", – заявил он.

Также Пригожин предложил рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google LLC, которая "распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства".